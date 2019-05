10:00 Uhr

Kissinger präsentieren sich schon in Frühform

Beim Springertag und der Bahneröffnung stehen schon wieder einige Sportler des KSC auf dem Siegertreppchen. Was nun als nächstes ansteht.

Von Andreas Greppmeir

Im Stadion an den Leonhard-Wagner-Schulen in Schwabmünchen die traditionelle Kreis-Bahneröffnung statt. Allerdings herrschten an diesem Tag nicht die gehofft frühlingshafte Bedingungen. Die Leichtathleten des Kissinger SC zeigten dennoch schon früh in der Saison tolle Leistungen.

Bestleistung verbessert

Elena Weber (Frauen) begann mit dem 100-Meter-Hürdenlauf. Trotz des einsetzenden Schneefalls lieferte sie sich mit der Zweitplatzierten Hanna Wagner vom TSV Schwabmünchen bis zur letzten Hürde ein spannendes Duell. An dieser blieb sie hängen, kam leicht ins Straucheln und musste sich mit Platz drei zufrieden geben. Mit der Zeit von 17,74 Sekunden bei ihrer Premiere über die Hürden durfte sie zufrieden sein. Auch beim Kugelstoßen und Speerwerfen waren die Bedingungen für Elena Weber alles andere als ideal. Die Kissingerin konnte mit Weiten von 9,02 Meter mit der Kugel (Platz drei) und 26,05 Metern im Speerwerfen (Platz zwei) durchaus überzeugen. Zuvor war Elena Weber bereits in Gersthofen beim Kreisspringertag am Start, um sich auf ihren ersten Siebenkampf vorzubereiten. Insbesondere im Weitsprung verbesserte sie ihre persönliche Bestleitung auf 4,96 Meter verbessern und wurde dort Zweite.

Gelungene Premieren

Zum Abschluss der Kreis-Bahneröffnung in Schwabmünchen standen noch die Langstrecken-Sprints an. Zunächst stand für Annika Becherer (W15) ihr erster 300-MeterLauf auf dem Programm. Nach verhaltenem Start wurde sie in 49,33 Sekunden Dritte. Als nächstes folgten die 400 Meter für die männlichen Athleten. Jakob Stade (U20), eher auf den 800 Metern zu Hause, zeigte auch auf einer Runde eine prima Leistung. Mit 52,57 Sekunden sicherte er sich den ersten Freiluftsieg vor Godo Kurten von der LG Augsburg (53,10 Sekunden).

Über die 400 Meter in der Altersklasse weibliche Jugend U18 starteten gleich drei Athletinnen des Kissinger SC – und sie standen am Ende in der Ergebnisliste auch ganz oben. Auf Platz eins war Celine Spulak in 63,74 Sekunden die Schnellste des Trios. Eng ging es zwischen Lucia Demharter (66,34) und Johanna Asmussen (66,99) auf den Plätzen zwei und drei zu. Auch Elena Weber lief bei den Frauen zum Abschluss des Wettkampftages noch die 400 Meter. Nach 74,91 Sekunden überquerte sie die Ziellinie.

Trainerin Sabine Radke war mehr als zufrieden. Auch Elena Weber kann zuversichtlich ihrem ersten Siebenkampf bei den südbayerischen Mehrkampfmeisterschaften in zwei Wochen im niederbayerischen Eggenfelden entgegenblicken.

Themen Folgen