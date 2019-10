vor 20 Min.

Kissings Herren sind voll im Aufwind

KSC-Teams erleben mit fünf Siegen eine ausgesprochen erfolgreiche Woche

Von Johann Hamberger

Die Herren der Tischtennisabteilung des Kissinger SC hatten mit fünf Siegen eine tolle Woche. Auch die Jugend II landete einen knappen Sieg.

Im Nachbarschaftsduell der Herren I mussten die Hausherren auf Andy Riemer verzichten. Allerdings waren auch die Gäste durch das Fehlen von Franz Schauer geschwächt. In den Eingangsdoppeln siegten Gräbner/Schneider und Nilson/Hans Albrecht, während sich Fuchs/Spengler hauchdünn geschlagen geben mussten. Die erste Einzelrunde brachte für die Kissinger Hausherren Siege für Thomas Gräbner, Peter Fuchs, Gerald Spengler und Olaf Nilson sowie Niederlagen von Flo Schneider und Ersatzmann Hans Albrecht zum Zwischenstand von 6:3 für den KSC. Bei den zweiten Einzeln schafften Gräbner und Schneider Siege, sodass es Mannschaftsführer Peter Fuchs vorbehalten war, den 9:3-Siegpunkt einzufahren. Als Nächstes hat Kissing am 21. Oktober den stark eingeschätzten TTC Memmenhausen zu Gast.

Die Herren II reisten zum Derby gegen den TV Mering I. Grübl/Schnepp, Heinrich/Lindner und Hans Albrecht/Pemsl brachten die Kissinger mit 3:0 in Front, doch Gerhard Grübl verlor gegen Eichelsdörfer. Jochen Heinrich, Hans Albrecht, Max Lindner, Peter Pemsl und Günter Schnepp stellten auf 8:1 für den KSC, ehe Eichelsdörfer gegen Heinrich auf 2:8 stellte. Mannschaftsführer Grübl machte danach den 9:2-Erfolg perfekt. Am Mittwoch, 16. Oktober, hat Kissing den SSV Bobingen in der Mehrzweckhalle zu Gast.

Mit dem TSV Göggingen kam ein arg ersatzgeschwächter Gegner für die Herren III bei ihrem ersten Spiel in der Bezirksklasse C Gruppe 2 nach Kissing. Das neu zusammengestellte Team um Mannschaftsführer Christoph Braitmayer feierte mit drei Doppelsiegen und ungefährdeten Einzelpunkten von Braitmayer, Horst Geisler, David Galbas, Jörg Felgenhauer, Uli Steininger und Piotr Kröner einen klaren 9:0-Erfolg.

Im zweiten Spiel ging’s gegen den TTC Friedberg IV. Auch hier wurden alle drei Doppel gewonnen und beim 9:1 musste nur Christoph Braitmayer sein Einzel abgeben.

Die Herren IV fuhren zum TSV Merching II und gingen durch Doppelsiege von Harnohs/Rudi Albrecht und Roland Nosky/Hamberger 2:1 in Führung. Norbert Harnohs, Hans Hamberger (je 2) und Rudi Albrecht stellten auf 7:1 für den KSC. Markus Bader machte gegen Rudi Albrecht den zweiten Merchinger Punkt. Mannschaftsführer Roland Nosky brachte den 8:2-Siegpunkt unter Dach und Fach. Am Donnerstag, 17. Oktober, steht das Pokalderby gegen TV Mering II an.

Das zweite Jugendteam hatte die TSG Hochzoll II zu Gast. Nach dem knappen Doppelsieg von Fabian Lerch/Junker mussten sich Jonah Krauser, Fabian Lerch und Frederick Junker geschlagen geben. Es folgte ein Fünf-Satz-Sieg von Fabian Lerch, doch Krauser verlor zum 2:4. Nun aber setzten die Kissinger zum Schlussspurt an und allen voran Junker (2 Siege) sowie Krauser und Fabian Lerch schafften einen unerwarteten 6:4-Sieg. Im Heimspiel am Freitag 18. Oktober erwarten die Kissinger den TSV Göggingen II.

Themen folgen