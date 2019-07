08:30 Uhr

Kissings Jugend erhält Diplome und Trophäen

Der Schachklub Kissing muss sich keine Sorgen um den Nachwuchs machen. Ein zehnjähriges Mädchen sorgt für eine Premiere. Auch überregionale Erfolge gibt es.

Von Delf Friedrich

„Der Zugewinn an Lernfähigkeit, Konzentration, Kombinationsgabe und Kreativität bei Kindern, die regelmäßig Schach spielen, führt zu unübersehbaren Erfolgen nicht nur beim Schachspiel selbst, sondern in vielen Bereichen in und außerhalb der Schule.“ Mit viel Beifall wurden diese Worte von Jugendleiter Dieter Bublies zum Abschluss seines Rückblicks auf die Aktivitäten der Jugendabteilung des Schachklubs Kissing in der abgelaufenen Saison 2018/19 bedacht.

Zum Höhepunkt der Veranstaltung geriet die Prämierung der erfolgreichen Schach-Kids. Im Rahmen der Jugend-Vereinsmeisterschaft war in zwei Altersgruppen um die Plätze gerungen worden: sieben bis elf Jahre (Gruppe B) sowie zwölf bis 14 Jahre (Gruppe A). Wie schon in der vorausgegangenen Spielzeit waren Buben und Mädchen nicht getrennt worden.

Premiere für ein Mädchen

Die größte Überraschung gab es in der Gruppe der jüngsten Mitglieder: Vereinsmeisterin bei der U12 wurde die zehnjährige Kati Kutschenreuter. Mit ihrer Eroberung der hochverdienten goldenen Springer-Trophäe holte Kati als erstes Mädchen der Vereinsgeschichte in einer gemischten Gruppe mit beachtlichen 14 Punkten den ersten Platz. Silber in der U12 gewann Matteo Knaier mit elf Punkten. Und mit zehn Punkten erkämpfte sich der erst achtjährige Ricardo Überschär den dritten Rang.

Weniger überraschend war der Aufstieg des hochtalentierten Ben Deppenkemper in der A-Gruppe vom letztjährigen achten auf den nunmehr ersten Platz. Schließlich spielt er bereits bei den Erwachsenen mit, wo er in der abgelaufenen Saison mit seinen 4,5 von sechs möglichen Punkten einen großen Beitrag zum Gewinn der Meisterschaft in der B-Klasse leistete. Die kommende Spielzeit wird Ben daher nicht nur in der A-Klasse bei den Erwachsenen um Punkte kämpfen, sondern auch in der Vereinsmeisterschaft bei den „Großen“ mitmischen. Weitere vielversprechende Talente kamen bei der U14 auf die weiteren Plätze: Mit hervorragenden 15 Punkten eroberte Simon Kutschenreuter Platz zwei. Bronze teilten sich Fabian Hartmann, Jan Erik Stajkowski und Neumitglied Maximilian Rettenberger.

Traditionell schloss sich die Verleihung der Bauern-, Springer-und Läuferdiplome an, für deren Erarbeitung die Kandidaten eine Serie unterschiedlich schwerer Stellungsprobleme zu lösen und Fragen zu beantworten hatten. Eine Urkunde für das Bauerndiplom erhielten Riccardo Knaier und Maximilian Rettenberger. Das Springerdiplom holten sich Jan Erik Stajkowski und Matteo Knaier. Raphael Ueberschär und Jan Erik Stajkowski wurde das Läuferdiplom verliehen.

Ben Deppenkemper wird Kreismeister

Zum Rückblick gehörte nicht nur die Würdigung der Erfolge auf Vereinsebene. Auch überregional triumphierten Kissinger Jugendspieler. Wieder waren es Ben Deppenkemper und Simon Kutschenreuter, die den Kissinger Schachklub in ihren jeweiligen Altersklassen heldenhaft vertraten. In der Augsburger Kreiseinzelmeisterschaft erreichte Simon bei der U12 einen guten sechsten Platz. Der ganz große Coup gelang Ben Deppenkemper mit dem Gewinn der Kreismeisterschaft bei der U14. Damit qualifizierte er sich für die schwäbische Einzelmeisterschaft. Hier erreichte er in einem hervorragend besetzten Feld einen beachtlichen zehnten Platz.

„Bei so viel begabten und ehrgeizigen Buben und Mädchen zwischen sieben und 14 Jahren braucht uns um die Zukunft des Schachklubs Kissing nicht bange zu sein“, meinte Co-Jugendleiterin Ilse Wagner.

Themen Folgen