vor 52 Min.

Klasse Besetzung beim Turnier des Kissinger SC

Beim Marcus-Burtschak-Gedächtnis-Turnier sind vier Bayern- und drei Landesligisten dabei.

Von Julia Rawein

Endlich wieder Gastgeber am heimischen Vorbereitungsturnier: Nach der letztjährigen Unterbrechung melden sich die Kissinger Handballer mit dem Marcus-Burtschak-Gedächnisturnier am Samstag, 28. Juli, ab 10 Uhr in der Paartalhalle zurück.

Dieses Jahr ist es bereits die 19. Auflage des Turniers und wie jedes Jahr gastieren hochkarätige Handballmannschaften an der Paar. Mit Anzing und dem TuS Fürstenfeldbruck II kommen gleich zwei frischgebackene Bayernligisten nach Kissing und treffen dort auf ihre neuen Ligakonkurrenten TG Landshut und den Turniersieger aus dem Jahr 2017, dem Titelverteidiger VfL Günzburg. Das Teilnehmerfeld vervollständigen die drei Landesligisten TSV Niederraunau, TSV Simbach und die SG Unterpfaffenhofen/Germering sowie der Gastgeber und in diesem Jahr einzige Bezirksoberliga-Mannschaft Kissing.

Es gibt zwei Gruppen

Aufgeteilt in zwei Gruppen beginnt das Turnier um 10 Uhr mit der Partie Landshut gegen den Kissinger SC. Die Platzierungsspiele beginnen um 18 Uhr, das Finale wird um 20 Uhr angepfiffen. In der nachfolgenden Siegerehrung gegen 20.45 Uhr werden neben den Mannschaftsehrungen auch der stärkste Torwart, der beste Schütze sowie der wertvollste Spieler prämiert.

Für den neuen Kissinger Herrentrainer Janos Füsi ist dieses Turnier die erste Möglichkeit in der bisher rund zwei Monate langen Vorbereitung, die Mannschaft im Spiel zu testen. Fast alle Langzeitverletzten meldeten sich zum Vorbereitungsstart wieder zurück, lediglich Manuel Buschendorf nimmt noch nicht komplett am Mannschaftstraining teil.

Torhüter Niko Tolks erleidet Kreuzbandriss

Das Verletztenlager blieb jedoch nicht lange leer: Gleich im ersten Training riss sich Torwart Niko Tolks das vordere Kreuzband. Die Operation hat er bereits hinter sich und befindet sich auf dem Weg zum Comeback. Verstärkung bekam der ohnehin schon große Kader durch Rückkehrer Matthias Lang und Neuzugang Markus Nolte (29, Rückraum links). Füsi attestiert seiner Mannschaft bisher „viel Spaß und Motivation“ in der Vorbereitung – und das, obwohl das Hauptaugenmerk aktuell auf der Athletik liegt. Die eingespielte Mannschaft geht in diesem Teilnehmerfeld als klarer Außenseiter in das Turnier. Nur selten aber erhält eine Bezirksoberliga-Mannschaft die Gelegenheit, sich gegen Landes- oder sogar Bayernligisten zu beweisen. Daher freut man sich auf diese Möglichkeit und wird, laut Füsi, „mehr als 100 Prozent geben“.

Auch das Kissinger Verkaufsteam meldet sich aus der Pause zurück und wird die knapp elf Stunden Handball kulinarisch begleiten.

Die Kissinger Spiele: 10 Uhr Landshut – Kissing; 12.40 Uhr Kissing – Simbach; 15.20 Uhr Kissing – Fürstenfeldbruck II.

ist auf der Homepage www.ksc-handball.de einzusehen, der Eintritt zum Turnier ist frei

