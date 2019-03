vor 24 Min.

Merching empfängt im Topspiel Kriegshaber

Ottmaring hofft auf Sieg gegen den TSV Pfersee. Drei Teams ringen um den Klassenerhalt

Von Otmar Selder

Ein Blick auf die Tabelle der Kreisklasse Augsburg-Mitte zeigt zum Auftakt der Punktspiele nach der Winterpause, dass die Meisterschaft wohl zwischen dem TSV Kriegshaber (38 Punkte) und dem TSV Pfersee (37) entschieden wird. Außenseiterchancen werden allenfalls noch dem Dritten Schwaben Augsburg II (31) eingeräumt. Respektabel hält sich auf Rang vier der TSV Merching (25), der am Sonntag gleich zum Auftakt zu Hause den Tabellenführer vorgesetzt bekommt. Dagegen ringen der Kissinger SC II (12), SV Ottmaring (14) und FC Stätzling II (15) um den Klassenerhalt. Und für alle drei kommt es am ersten Spieltag knüppeldick.

Paradox: Die bisher einzige Niederlage des Meisterschaftsanwärters Pfersee brachte ihm ausgerechnet der SV Ottmaring (2:1) bei. Trainer Benni Lechner schoss da beide Tore. Natürlich brennen die Augsburger auf Revanche, zumal sie den Kontakt zu Kriegshaber halten wollen. Und sie sind auch klarer Favorit. Doch die Ottmaringer haben sich gut vorbereitet und sind weit davon entfernt, vorzeitig abzuschenken. „Irgendwie liegen uns die Pferseeaner“, schmunzelte Lechner, der seine derzeit beste Truppe ins Rennen schicken kann (Sonntag 15 Uhr).

In einer wirklich gut gespielten Vorrunde wurden dem TSV Merching in Kriegshaber mit 0:4 allerdings die Grenzen aufgezeigt. Auch diesmal spricht die „Papierform“ für die Augsburger, doch auf eigenem Gelände sollte man Andreas Schaile und seine Merchinger Truppe nicht unterschätzen. Die Vorbereitung war gut, und für Sonntag freuen sich die Fans auf ein interessantes Spiel. Zumal Schaile und Co-Trainer Pestel aus dem Vollen schöpfen können. Alle Spieler sind fit und warten auf die Nominierung. Man hofft auf viele Zuschauer, zumal es schon im Vorspiel (13 Uhr) zu einem Spitzenspiel der B-Klasse zwischen Merching II und Kriegshaber II kommt.

Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt, und KSC-Trainer Stefan Scheurer will in Stadtbergen unbedingt „etwas mitnehmen“. In der Abwehr stand seine Elf bisher ja recht ordentlich, aber nur 16 Tore in 15 Spielen zeigt deutlich, wo der Schuh drückt. In der Vorrunde trennte man sich 0:0. Die Partie wird schon am Samstag um 15 Uhr angepfiffen.

Christian Jauernig ist nach dem Rücktritt von Trainer Toksoy wieder zurück in der grün-weißen Umgebung, und das Ziel ist eindeutig der Klassenerhalt. Aber mit Schwaben II, dem Tabellendritten, kommt gleich ein dicker Brocken. Stätzlings Keeper Dominik Bader wird sich ungern an das 0:7 in der Vorrunde erinnern. Aber eine Überraschung würde Motivation für die weiteren Spiele bringen (Sonntag 13 Uhr).

Öz Akdeniz – Mesopotamien; Türkspor II – SV Hammerschmiede (beide Sonntag 13 Uhr), KSV Trenk – TJKV Augsburg (Sonntag 15 Uhr).

Themen Folgen