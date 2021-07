Fußballer des Jahres: Sascha Mölders hängt Manuel Neuer ab

Sascha Mölders lässt bei der Abstimmung zu Deutschlands Fußballer des Jahres einige Stars hinter sich. Der Löwen-Stürmer coacht nun seinen Sohn Noah.

Robert Lewandowski, Thomas Müller und Erling Haaland – das sind die drei besten Fußballer Deutschlands, zumindest laut der vom Fachmagazin kicker organisierten Wahl zum Fußballer des Jahres, bei der 563 Sportjournalisten ihre Stimme abgegeben haben. Auf Platz neun liegt übrigens Angreifer Sascha Mölders vom TSV 1860 München – punktgleich mit Mats Hummels. Unter anderem ließ der 36-Jährige Größen wie Marco Reus, Manuel Neuer und Toni Kroos hinter sich.

Mit 21 Toren war Sascha Mölders im vergangenen Jahr Torschützenkönig in der 3. Liga. Der Angreifer des TSV 1860 München wurde daraufhin von der gegnerischen Trainern zum Spieler der Saison in der 3. Liga gewählt. Dass er nun auch unter Deutschlands Fußballern des Jahres auftaucht, dürfte selbst den Meringer überrascht haben. Am ersten Spieltag blieb der Löwen-Kapitän zwar ohne Tor, dennoch siegte sein Team mit 1:0 gegen die Würzburger Kickers.

Sascha Mölders trainiert SV Mering 2

Auch sonst ist Mölders viel beschäftigt, schließlich trainiert er seit dieser Saison die Zweite Mannschaft des SV Mering. Dort coacht der gebürtige Essener unter anderem seinen Sohn Noah Mölders. Der Sohnemann spielt anders als der Vater übrigens im Mittelfeld. Torgefährlich ist aber auch Mölders Junior, der in der Vorbereitung bereits zwei Treffer erzielte. In den vergangenen Jahren war Sascha Mölders für die U19 des MSV als Trainer verantwortlich. Es ist nicht die erste Trainerstation des Löwen-Kapitäns. Bereits in der Spielzeit 2016/17 coachte er die Landesligamannschaft der Meringer.

Nach nur einer Saison war aber schon wieder Schluss. Künftig wird man den 36-Jährigen also an und auf den Plätzen der A-Klasse Augsburg Mitte antreffen, zumindest wenn sich die Spiele seiner Löwen und dem MSV II nicht überschneiden. In den Testspielen ist der neue Coach übrigens noch ungeschlagen. Drei Siege und zwei Unentschieden – so lautet die Bilanz von Sascha Mölders. Für eine Nominierung zum Trainer des Jahres reicht das noch nicht. (sry-)