Mering

vor 49 Min.

Warum Extremsportler Martin Michelius das WM-Podest verpasst

Das Training hat sich gelohnt: Martin Michelius aus Mering wurde bei den Weltmeisterschaften in der Sportart Hyrox Siebter.

Plus Martin Michelius wird bei der WM in der Sportart Hyrox Siebter. Ein Fehler kostet dem 32-Jährigen das Podest. Warum der Polizist künftig sein Training umstellt.

Von Sebastian Richly

Bis zur letzten Disziplin lief alles glatt. Der Meringer Martin Michelius lag bei den Weltmeisterschaften im Hyrox in Leipzig auf Platz zwei. Bei dieser Fitness-Sportart geht es um die Mischung aus Kraft und Ausdauer. Egal ob 75 Kilo mit dem Seil ziehen oder einen 175 Kilo schwerer Schlitten 50 Metern weit schieben – insgesamt stehen acht kräftezehrende Disziplinen auf dem Plan. Nach jeder Kraftprobe gilt es, einen Kilometer so schnell wie möglich zurückzulegen. Die Ausdauer war auch diesmal kein Problem für Michelius., dafür verließ ihn bei den abschließenden sogenannten Wall Balls die Kraft. 100- mal mussten Michelius und Co. einen 9 Kilo schweren Ball aus der Kniebeuge nach oben katapultiert werden.

