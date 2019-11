09:00 Uhr

Mering schafft den Titel-Hattrick

Die Dance Explosion holt sich in Bochum zum dritten Mal in Folge den deutschen Meistertitel der Formationen. Dabei beweist das Team Nervenstärke.

Von Alexandra Wandera

Es ist geschafft: Die Lady-Formation der Crazy-Dancers des SV Mering, die Dance Explosion, verteidigte in Bochum bei den deutschen Meisterschaften ihren Titel und machte damit den Meisterschafts-Hattrick perfekt.

Nach langen, anstrengenden und vor allem sehr trainingsintensiven Wochen machte sich die Lady-Formation Dance Explosion von den Crazy Dancers des SV Mering auf den Weg in den Norden. Bereits bei der Fahrt nach Bochum war die Stimmung sehr gut. Es wurde gespielt, Musik gehört und gesungen, einige lernten auch, um sich auf bevorstehende Prüfungen vorzubereiten.

Nach dem gemeinsamen Abendessen beraumte die Trainerin eine kurze Abschlussbesprechung mit allen wichtigen Punkten für den nächsten Tag im Hotel an. Es sollte aber auch jeder noch einmal etwas Positives sagen. Dies motivierte die Mädels genauso wie das Geschenk eines Teammitgliedes, welches nicht mitfahren konnte.

Genügend Zeit zur Vorbereitung

Bereits um 7 Uhr traf sich das Team in zwei Zimmern, um die Frisuren und die Schminke anzugehen. Alle halfen sich gegenseitig, so dass man in Ruhe frühstücken konnte und später in der großen Veranstaltungshalle, dem „RuhCongress“ noch genügend Zeit hatte, sich zu akklimatisieren.

Bereits vor der Stellprobe stellte man fest, dass der Boden ähnlich rutschig wie im Vorjahr war. Die Mädels versuchten hier noch mit ihren Tanzschuhen zu tanzen, beschlossen aber nach der Stellprobe, auf die festen Trainingsschuhe umzusteigen. Die waren zwar nicht einheitlich, sorgten aber für einen festen Stand.

Schon in der Vorrunde auf Platz eins

Die Vorrunde verlief fehlerfrei und die Damen zeigten bereits, dass wieder mit ihnen zu rechnen ist. Schon in der Vorrunde erreichten die Mädels 68 Punkte und gingen damit mit vier Punkten Vorsprung in Führung.

Das Team bereitete sich sehr frühzeitig auf die Finalrunde vor, um vor der Runde noch einmal etwas zur Ruhe zu kommen. Kurz vor der Darbietung wurden noch die obligatorischen Grundschritte getanzt und die Mannschaft gab ihren Schlachtruf lautstark zum Besten. Die hohe Punktzahl der Anzinger direkt vor den Dance Explosion nahmen die Meringer nur am Rand auf. Hochmotiviert, konzentriert und nur auf die Runde fokussiert betraten die Mädels als letzte Formation der Startklasse die Tanzfläche. Die jungen Damen gaben alles, sie tanzten ihr sehr schwieriges Programm spritzig, souverän und auf den Punkt genau. Das wochenlange Training, die Anspannung und Nervosität flogen ab. Jeder Kick saß, die Linien wurden eingehalten und die MSV-Damen konnten mit ihrer Mimik das Motto Peter Pan verkörpern und transportieren. Die Ausstrahlung spiegelte den Spaß am Tanzen wider.

Sekunden werden zu gefühlten Stunden

Direkt nach dem Verbeugen hieß es dann noch ein paar Sekunden warten, bis das Ergebnis direkt angezeigt wurde. Sekunden wurden zu gefühlten Stunden – 77,25 Punkte und damit gute sechs Punkte Vorsprung auf die Formation „Twickers“ aus Anzing bedeuteten den Sieg. Die weiteren Plätze gingen an Anzing, Flensburg, Iserlohn, Worms, Garching an der Alz, und Obertrübenbach.

Die Meringerinnen konnten sich ihren Traum erneut erfüllen - zum dritten Mal in Folge wurde die Dance Explosion deutscher Meister der Lady-Formationen.

Themen folgen