Nach Saisonabbruch: So ist die Stimmung bei heimischen Handballern

Plus Der bayerische Verband sagt die laufende Saison ab. Wie die Handballer aus der Region mit der Situation umgehen und wo es bereits einen Abgang gibt.

Von Domenico Giannino

Nach Volleyball, Tischtennis und Schießen haben nun auch die Handballer Gewissheit: Die Saison ist laut Beschluss des Bayerischen Handballverbandes endgültig abgesagt. Das gab der Verband mittlerweile bekannt. „Die immer knapper werdende Zeit und die strengen politischen Vorgaben machen es unmöglich, die im Herbst 2020 begonnene Spielzeit zu einem sportlich fairen Ende zu bringen“, heißt es in einem Rundschreiben.

Julia Rawein, die Trainerin der Kissinger Landesliga-Damen, hat nichts anderes erwartet: „Das ist der einzig richtige Schritt, und er hat auch niemanden überrascht. Wir können ja momentan nicht in die Hallen und somit ist Individualtraining oder gemeinsames Laufen angesagt“, so Rawein, die hinzufügt: „Die Zeit reicht nicht, um noch im Frühjahr wieder in den Spielbetrieb einzusteigen und sich ordentlich darauf vorbereiten zu können. Lieber starten wir neu im Herbst mit einer vernünftigen Saisonvorbereitung. Dafür läuft jetzt auch unsere Planung im Verein.“

Neuzugang verlässt TSV Friedberg bereits wieder

Auch für die Friedberger Handballer ist die Saisonabsage keine Überraschung. Trotzdem ist die Situation nicht einfach: Die Bayernliga-Mannschaft hat aufgrund von coronabedingten Absagen selbst in den wenigen Wochen im Herbst, in denen gespielt werden durfte, kein einziges Pflichtspiel bestreiten können. Somit hat der neuformierte Kader, mit dem der TSV in die Spielzeit gegangen ist, in dieser Form nie wirklich auflaufen können. Die Herzogstädter mussten nun bereits den ersten Abgang hinnehmen: Tomislav Nuic ist im Januar nach Athen gewechselt. Der Bosnier mit Champions-League-Erfahrung, der erst im Sommer gekommen war, verlässt damit den Verein ohne einen einzigen Einsatz. Mittlerweile ist es fast ein Jahr her, dass die erste Mannschaft des TSV Friedberg ein Pflichtspiel bestritten hat.

Trotzdem laufen die Planungen für das Ende der Zwangspause auf Hochtouren: Die Abteilungsleitung ist in regelmäßigem Austausch mit den Trainern, der Sportliche Leiter Nico Held führt viele Gespräche mit Spielern, um nach Möglichkeiten zu suchen, den Kader zu verstärken. Trotz der schwierigen Lage sei der Austausch mit den Partnern der Friedberger Handballer weiterhin gut.

Handball: So halten sich die heimischen Teams fit

Abteilungsleiter Dirk Kreutzburg erzählt von den Schwierigkeiten, so viele verschiedene Mannschaften fit zu halten: „Einmal pro Woche hat jedes Team, auch in der Jugend, ein gemeinsames Web- Workout. Zudem verteilen die Trainer Challenges an die Spieler, welche sie dann individuell abarbeiten.“ Ansonsten liege es an den Spielern selbst, sich fit zu halten. Kreutzburg plant schon die kommende Spielzeit, dafür müsse aber auch die Politik mitspielen: „Jetzt wünschen wir uns von der Politik einen Zeitplan, wie die Hallenöffnung aussehen kann. Die Saisonabsage haben wir erwartet und uns schon früh darauf eingestellt, auch wenn es trotzdem keine schöne Nachricht ist. Dafür mögen wir alle unseren Sport zu sehr und die lange Pause schmerzt uns.“ Groß ist die Enttäuschung auch beim früheren TSV-Handballer Stefan Knittl. Der Friedberger war kaum als neuer Trainer der Handballer des TSV Aichach installiert, als die verschärften Verordnungen ihm einen dicken Strich durch sämtliche Rechnungen machten. Nicht ein Punktspiel war dem neuen Coach vergönnt. Daher meint Knittl vor einem möglichen Wiedersehen mit seiner Truppe lachend: „Ich hoffe, ich erkenne sie wieder.“ Dass die Runde in der Bezirksoberliga für sein Team komplett ins Wasser fiel, kommentiert er so: „Das muss man so nehmen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber das war die richtige Entscheidung.“

Es bleibt abzuwarten, wie gut der Handball durch diese schwierige Zeit kommen wird. Während der Spielbetrieb bei den Profis weiterlaufen darf und auch die Nationalmannschaft im Januar bei der Weltmeisterschaft in Ägypten im Einsatz war, dürfen die Amateursportler momentan noch nicht einmal in die Sporthallen. (mit jeb)

