02.07.2019

Oskar Herz aus Mering setzt alle schachmatt

Der 17-jährige Oskar Herz aus Mering hat schon erfolgreich an der Amateur-WM auf Rhodos teilgenommen. Was ihn an diesem besonderen Sport begeistert.

Von Christina Riedmann-Pooch

Sport interessiert ihn auf alle Fälle: Dass er nicht nur ein begeisterter, sondern auch erfolgreicher Volleyballspieler ist, sieht man dem 17-jährigen Gymnasiasten Oskar Herz geradezu an – auch wenn er ganz bescheiden mit keiner Silbe verrät, dass er in der Saison 2017/18 sogar in seinem Meringer U18-Team schwäbischer Meister geworden ist. Aber er hat noch ein ganz besonderes Talent: Schachspielen.

Den ersten Kontakt mit dem Brett hatte er in der Nachmittagsbetreuung. „Da stand so ein Schachbrett herum, auf dem wir ein wenig probiert haben“, erzählt er. Ernsthaft zu spielen begann er als Zwölfjähriger im Verein in Mering. Anfangs stand das Training dort nicht so sehr im Mittelpunkt. Aber seit etwa drei Jahren hat sich das Training für den Jugendspieler intensiviert. Er bekommt mit weiteren Teamkameraden Trainingseinheiten von Merings stärkstem Spieler, damit sich die Jugendmannschaft im Ligabetrieb und auf Jugendturnieren beweisen kann.

Höhepunkt war die WM auf Rhodos

Sportlicher Höhepunkt war bisher für ihn natürlich die Amateur-Weltmeisterschaft auf Rhodos, die er mit seinen Vereinskameraden Gero Gode und Fabian Wölfle im Frühjahr besuchte. Sich zehn Tage lang mit anderen Schachbegeisterten aus 20 anderen Nationen zu messen, war schon ein „sportlicher Höhepunkt“. Auch die beiden Großmeister Zigerds Lanka und Spyridon Skembris sahen sich die Spiele an, analysierten sie, und gaben konkrete Tipps, wie man sich persönlich verbessern kann. Das war nicht nur ein riesiger Motivationsschub, sondern natürlich eine große Chance, sich spielerisch weiterzuentwickeln.

Eine sehr intensive Zeit

Überhaupt war die schachintensive Zeit – oft von 10 Uhr morgens bis teilweise 4 Uhr nachts – mit den beiden Teamkollegen eine tolle Gelegenheit, mit ihnen über den Sport zu diskutieren. Denn dass das Brettspiel auf alle Fälle ein spannender Denksport ist, rasante oder akrobatische Gedankengänge, die auch trainiert werden können sogar ein Muss sind, zeigen alleine die Bezeichnungen wie „Angriffsschach“ oder „Endspurt“. Dass man immer stocksteif dasitzt, stimmt bei einigen Schachspielern übrigens auch nicht, verrät Oskar Herz. Einige laufen bei Turnieren auch während des Schachspiels durch den Raum, um besser Denken zu können.

Was es genau ist, was den Reiz des Schachspielens für ihn ausmacht, findet er sehr schwer zu beantworten, obwohl er schon viel darüber nachgedacht hat. Für jeden einzelnen Spieler sei das wohl verschieden, meint er nachdenklich. Speziell für ihn selbst ist es sicherlich, dass das Spiel so komplex aufgebaut ist und es auf winzige Kleinigkeiten ankommt. Wenn man ganz genau sein muss, ist es natürlich Grundvoraussetzung, dass man sich sehr gut konzentrieren kann. In Mathematik sind die meisten Schachspieler, die er kennt, gut – auch wenn er sich selbst darin nicht als Überflieger sieht.

Er spielt alles vorausschauend

Das komplexe Denken liegt ihm aber sicher schon: In Oskars Familie spielt zwar sonst keiner Schach, aber alle sehr gerne Gesellschaftsspiele, insbesondere Karten. Allerdings haben die anderen Familienmitglieder eher keine Chance, wenn es um strategisches Denken geht: „Oskar steckt uns alle in die Tasche! Er spielt sehr vorausschauend“, bestätigt Oskars Mutter.

Klavier spielen ebenfalls viele Schachspieler und das Klischee bestätigt sich bei ihm im Nachhinein auch – er selbst hatte einige Jahre Unterricht.

Als Schachspieler hat Oskar auf alle Fälle vor, sich zu verbessern. Sehr gerne würde er die Spielzahl auf 2000 bringen und weiter Schachturniere besuchen. Am liebsten natürlich wieder die Amateur-Weltmeisterschaft. Doch nächstes Jahr ist erst einmal Abitur, da wird er einmal pausieren – und sich eine Strategie für die Zeit nach der Schule überlegen: Einen konkreten Berufswunsch hat er nämlich noch nicht.

