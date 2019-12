05.12.2019

Ottmaring hat wieder einen Vereinsmeister

Der Favorit setzt sich durch und stellt einen Rekord auf

Von Volker Eglauer

Die Ottmaringer Stockschützen suchten nach dem Besten in ihren Reihen. Nachdem der Mannschaftstitel bereits feststand, widmeten sich die Sportler der Frage, wer Einzelvereinsmeister wird. Mit einer Rekordbeteiligung von 20 Mitgliedern des SVO war es eine gelungene Veranstaltung, alle Aktiven legten sich mächtig ins Zeug und standen vor der gleichen Aufgabe: so gut wie möglich zu zielen, zu treffen und zu kombinieren.

Als Favorit ging neben anderen Volker Eglauer an den Start und stand sogleich im Fokus des Geschehens. Unter den Augen fast aller Vereinskollegen erspielte er 162 Punkte. Dies bedeutete nicht nur den ersten Platz, „sondern auch einen Vereinsrekord im Einzel“, erklärte Abteilungsleiter Helmut Kumpfmüller. „Besonders erfreulich sind die erspielten Ergebnisse aller Beteiligten“, sagte Sportwart Johann Hecher und fügte hinzu: „Die Einzelresultate in diesem Jahr sind in der Spitze und auch in der Breite sehr gut gewesen.“ Vizemeister mit 138 Punkte wurde sensationell Alexander Goss.

Die weiteren Plätze

128 Florian Eglauer, 126 Valentin Gail, 109 Roman Maier, 109 Gerhard Neugebauer, 108 Reinhard Schmieder, gefolgt von Jan Hunner, Helmut Gail, Helmut Kumpfmüller, Alfred Probst, Daniel Mair, Sebastian Gail, Siggi Hafner, Hannes Vogg, Siggi Faltis, Wolfgang Burkhart, Johann Forstmeier, Werner Gschnitzer und Matthias Gail.

Die Vergabe der Medaillen findet in der Jahresabschlussveranstaltung am Freitag, 6. Dezember, im Sportheim Ottmaring statt.

