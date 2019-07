14:21 Uhr

Ottmaring startet in die Vorbereitung

Der SV Ottmaring startet in die neue Saison: (von links) Christopher Fischer, Harald Hack, Benjamin Lechner, Johannes Gail und Benjamin Trinkl.

Neuer Co-Trainer für die erste Mannschaft. Veränderung auch bei der zweiten Mannschaft.

Seit Montag befinden sich beide aktiven Fußball-Herrenteams des SV Ottmaring in der Vorbereitung zur neuen Saison 2019/20. Als Trainer der ersten Mannschaft unterstützt zukünftig Christopher Fischer als spielender Co-Trainer Benjamin Lechner der weiterhin das Amt als Trainer ausübt. In der kommenden Saison startet der SVO erstmals in der Kreisklasse Aichach und freut sich auch zahlreiche Derbys mit hoffentlich vielen Zuschauern.

Neben dem bisherigen, überwiegend gleichen Spielerstamm freuen sich die Verantwortlichen über einige Neuzugänge, die beide Mannschaften verstärken. Die Leitung der zweiten Mannschaft übernimmt der langjährige SVO-Spieler und bisherige A-Jugend-Trainer Benjamin Trinkl. Er übernimmt das Traineramt vom bisherigen Coach Stefan Mildner. Die zweite Mannschaft spielt weiterhin in der A-Klasse Ost. Beide Mannschaften haben einen anspruchsvollen Vorbereitungsplan, um sich optimal für die neue Spielrunde vorzubereiten. (ago)

Die Vorbereitungsspiele des SV Ottmaring

Mittwoch, 10. Juli, 19.30 Uhr, TSV Moorenweis II – SVO II



Donnerstag, 11. Juli, 19.30 Uhr TSV Moorenweis – SVO I



Sonntag, 14. Juli, 13 Uhr BC Adelzhausen II – SVO II



Freitag, 19. Juli, 18.30 Uhr, TSV Haunstetten II – SVO I



Sonntag, 21. Juli, 14 Uhr, SVO I – SV Untermeitingen



Freitag, 26. Juli, 19 Uhr SVO I – SSV Bobingen



Sonntag, 28. Juli, 16.30 Uhr, FC Kleinaitingen II – SVO II; 18.30 Uhr FC Kleinaitingen – SVO I



Samstag, 3. August, 13 Uhr WF Klingen – SVO I



Sonntag, 4. August, 13 Uhr SVO II – SC Mühlried II; 15 Uhr SVO I – SC Mühlried



Samstag, 10. August, 15 Uhr SVO I – SpVgg Bärenkeller



Sonntag, 11. August, 15 Uhr SVO II – FC Schrobenhausen



Themen Folgen