So lief das Dressurturnier in Mergenthau

Plus Mit dem Finale des schwäbischen Dressurpokals ist die Turnierserie 2021 im Reitpark Mergenthau beendet. Wie die Bilanz ausfällt und wie es 2022 weitergeht.

Beste Bedingungen hatten die Dressurreiterinnen und Dressurreiter beim schwäbischen Dressurfinale im Reitpark Mergenthau. Der goldene Oktober sorgte dafür, dass nicht nur viele Zuschauer zum Kissinger Turnier kamen, sondern Ross und Reiter ihr Können voll ausschöpfen konnten. Zufrieden war auch die schwäbische Dressurbeauftragte Michaela Beer, die in Mergenthau die Meldestelle übernahm.