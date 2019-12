vor 34 Min.

Ried hat wieder eine Königin

Christiane Steber holt sich mit einem 4,4-Teiler den Titel. Die SG zeichnet auch viele verdiente Vereinsangehörige aus – und ernennt auch ein neues Ehrenmitglied.

Von Doris Gerstlacher

Wie jedes Jahr veranstalteten die Rieder Schützen in der Adventszeit ihre Weihnachtsfeier. Dabei standen traditionell auch Ehrungen verdienter Mitglieder, der Vereinsmeister sowie die Proklamation der neuen Schützenkönige an.

Nach den üblichen Begrüßungsworten des 1. Schützenmeisters Richard Helfer und Rieds Bürgermeister Erwin Gerstlacher näherte sich der Höhepunkt des Abends. Zunächst wurden mehrere Mitglieder für besonders lange Vereinszugehörigkeit und besondere Verdienste im Verein geehrt.

Für 25-jährige Mitgliedschaft beim Bayerischen Sportschützenbund wurde Barbara Hintermair ausgezeichnet. Horst Kienberger erhielt diese Auszeichnung für 40 Jahre, Stefan Kienberger sogar für 50-jährige Mitgliedschaft.

Verdienstnadeln und Ehrenzeichen

Für ihr Engagement im Schützenwesen erhielten Nicole Helfer, Christine Reitner und Mathias Reitner die Verdienstnadel des Bayerischen Sportschützenbundes. Die Silberne Gams des Bezirks Oberbayern wurde an Sebastian Reiter verliehen. Erwin Gerstlacher und Alfred Ludwig erhielten für ihre Tätigkeit als Böllerschützen das Böllerehrenzeichen in Silber. Zum Ehrenmitglied der Schützengesellschaft Ried wurde Josef Weiß ernannt. Auch die Vereinsmeister in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Zimmerstutzen wurden geehrt. Wie jedes Jahr spendierte der scheidende Schützenkönig eine Königsscheibe. Den besten Schuss erzielte Stefan Hieble mit einem 24,6-Teiler und erhielt hierfür von Christian Bodsch die Scheibe, auf welcher der Schutzpatron der Schützen, der heilige Sebastian, abgebildet ist. Zudem wurde unter den Schülern und Junioren wieder eine Jugendscheibe ausgeschossen, die Erwin Gerstlacher stiftete. Gewonnen hat diese Ferdinand Lorenz.

Proklamation der Könige

Schließlich wurden die neuen Könige proklamiert. Den Titel des Jugendkönigs sicherte sich mit einem 25,5-Teiler Georg Helfer. Vizejugendkönigin wurde mit einem 31,4-Teiler Janina Reitner. Neue Schützenkönigin ist Christiane Steber mit einem 4,4-Teiler und Vizekönigin mit einem 11,1-Teiler Corinna John. Anschließend durften sich die Teilnehmer des Königsschießens einen Preis aussuchen.

