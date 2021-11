Galavorstellung: TSC Mering behauptet Tabellenführung

Plus TSC-Kämpfer schlagen Diedorf deutlich

Viele Zuschauer fanden die Zeit, um die Ringer des TSC Mering bei ihrem zweiten Heimkampf in der Mehrzweckhalle anzufeuern. Dabei sahen sie ein haushoch überlegenes Team, das die Gäste aus Diedorf klar von der Matte fegte. „Wir waren in allen Belangen besser. Heute kann man von einem Klassenunterschied sprechen“, betonte TSC-Coach Radoslaw Siejak.