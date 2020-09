00:02 Uhr

Rinnenthal stoppt Stätzling

BCR mit zwei Elfmetern. Kissing feiert Kantersieg

Zu Beginn der Partie fanden die Gäste besser ins Spiel und hatten in den ersten 15 Minuten gute Chancen. Die beste vergab Maximilian Heiss, als er aus acht Metern an Torhüter Rafael Engl scheiterte. Der BCR wurde dann ab der 25. Minute stärker. Julian Büchler und Benedikt Engl vergaben gute Chancen. Die Führung fiel kurz vor dem Pausenpfiff. Büchler hatte sich im Strafraum durchgesetzt und sein Abschluss sprang Gästeverteidiger Loris Horn an den Oberarm. Den fälligen Elfmeter verwandelte Büchler. Die zweite Halbzeit entschied Rinnenthal dann klar für sich. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnis durchaus höher ausfallen können. Den Schlusspunkt setzte erneut Büchler. Er scheiterte zunächst an Torhüter Daniel Mrozek, der den Ball an den Pfosten lenkte. Beim Nachschuss war der FCS-Schlussmann machtlos. Büchler hätte fast noch den Dreierpack geschnürt, doch er zirkelte den Ball an den Pfosten. (AZ)

Thannhausen – Kissing 0:5

Spielerisch war es eher eine durchwachsene Leistung der Kissinger, aber mit der Torausbeute konnte das Trainer-Duo Henneberg/Gashi erstmals zufrieden sein. Dabei ließ der KSC sogar noch einige Möglichkeiten liegen. Die Treffer spielten die Gäste allesamt schön heraus. Basti Lang traf mit einem Linksschuss aus 18 Metern (22.) zur Gästeführung. Zuvor verzog Pascal Mader aus aussichtsreicher Position. Andy Lachner scheiterte aus 20 Metern am rechten Pfosten. Über den rechten Flügel spielte Fabian Wrba Mader frei, der traf aus kurzer Entfernung zum 0:2 (34.). Das 0:3 erzielte Lachner ebenfalls aus kurzer Distanz. Marius Horak flankte präzise von der linken Seite auf den langen Pfosten, Jonas Gottwald legte quer und Lachner musste nur noch einschieben (37.). Mader bereitete das vierte KSC-Tor durch Julian Zeiske mit einer feinen Einzelleistung vor (67.) und erzielte nach Balleroberung den Endstand. (rgw)

Eine gute Vorstellung boten die Sportfreunde Friedberg beim Kreisklassisten. Schon der erste gefährliche Angriff der Friedberger führte über David Huber in der 4. Minute zum 0:1. Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gastgeber kamen durch einen Freistoßtreffer von Thomas Jakob in der 37. Minute zum Ausgleich. Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste sofort präsent und gingen in der 49. Minute durch Alex Demel mit 2:1 in Führung. Die beste Torchance der Hausherren hatte Markus Rolle, als er an Torhüter Michael Klein scheiterte. Fünf Minuten vor Schluss schloss Josef Ebermayr einen Konter zum 1:3 ab. (FSE)

