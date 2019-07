vor 17 Min.

Robin Lienhart aus Friedberg ist der Sieger

Robin Lienhart setzt sich bei der Wahl der Friedberger Allgemeinen dank eines tollen Endspurts durch.

Von Peter Kleist

Die Zeitung war’s, die diesmal die gute Nachricht überbrachte, keine Facebook-Nachricht oder WhatsApp. Aus der Zeitung erfuhr der 13 Jahre alte Schwimmer Robin Lienhart aus Friedberg von seinem Abstimmungssieg bei der Wahl zum Sportler des Monats Juni. „Ich freu mich sehr, denn damit hätte ich nicht gerechnet“, meinte der Schüler des Gymnasiums Friedberg, für den diese Wahl noch ein kleines Zuckerl vor den großen Ferien war.

Das Telefon gibt den Ausschlag

Lienhart setzte sich dank eines tollen Endspurts gegen seine Konkurrenten Katharina Steinbach und Nicola Miller durch. 626 Klicks im Internet (Steinbach 493, Miller 75), 20 Anrufe (Steinbach 17, Miller 7) und 27 SMS (Steinbach 81, Miller 19) – so lautetet das Ergebnis der Abstimmung. Letztlich gaben Telefonstimmen den Ausschlag, und Lienhart sicherte sich Platz eins mit 42 Punkten vor der Meringer Turnerin Katharina Steinbach (39) und der jungen Kissinger Reiterin Nicola Miller (30). Insgesamt wurden 1365 Stimmen abgegeben.

„Da haben alle mitgeholfen, meine Klassenkameraden, die Leute aus meinem Schwimmverein, und meine Familie und die Verwandten haben sich ordentlich ins Zeug gelegt“, sagte Robin Lienhart. Der Teenager glänzte vor nicht allzu langer Zeit bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin, wo er in der Altersklasse 13 dreimal auf dem Podest stand. In seiner Altersklasse schwamm er über 800 Meter Freistil einen neuen bayerischen Rekord und holte damit Bronze. Über die 1500 Meter schlug er ebenfalls in bayerischer Rekordzeit an und wurde wieder Dritter, und über die 400 Meter holte er Silber.

In den Ferien ins Trainingslager

Nun stehen erst einmal die Ferien an, wobei es zunächst zur Oma und zum Wandern geht. Später folgt dann auch noch ein Trainingslager in Inzell – man sieht, ganz ohne Sport kann der erfolgreiche Schwimmer nicht sein.

In der Familie Lienhart ist Robin nun der zweite „Sportler des Monats“, denn im Februar 2011 war dieses Kunststück bereits seinem Bruder Oliver gelungen. Robin nimmt nun auch an der Abstimmung zum Sportler des Jahres 2019 teil.

Themen Folgen