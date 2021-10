Noch sechs Teams ungeschlagen

Nach dem dritten Wettkampftag im Gau Friedberg nehmen die Tabellen langsam Formen an. Die meisten Ringe erzielt die SG Ottmaring I

Nach drei Durchgängen im Rundenwettkampf des Sportschützengaus Friedberg sind noch sechs Mannschaften ungeschlagen: Dazu gehören KK-Harthausen-Paar I (Gauoberliga), kgl. priv. FSG Friedberg I (Gauliga Gruppe II), Freischütz Haberskirch-Unterzell II (A-Klasse I) KK-Harthausen-Paar II und Enzian Heinrichshofen II (beide A-Klasse II) sowie die Wildmooser Egenburg III (B-Klasse II).

Die beste Teamleistung in der Gauoberliga lieferte an diesem Rundenwettkampftag die SG Ottmaring I mit 1533 Ringen im Duell gegen Spielhahn Aulzhausen I (1508). SG Bachern I unterlag Freischütz Haberskirch-Unterzell I mit 1503:1529. Die besten Einzelschützen waren Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) und Andreas Schuß (Ottmaring I) mit je 388 Ringen. Tabellenführer Harthausen-Paar I bezwang KK-Mering II mit 1530:1482. In der ersten Gauligagruppe bescherte der Spitzenreiter Waldhorn Derching I Gastgeber Mandicho Merching I die dritte Niederlage (1394:1457). Die zweite Gruppe wird von der starken kgl. priv. FSG Friedberg I angeführt, die bisher keine Punkte liegen gelassen haben. Zuletzt punkteten sie gegen Enzian Heinrichshofen I mit 1506:1484. Besonders zielsicher zeigten sich Peter Hrabowsky (Friedberg I) und Sebastian Wörl (Auerhahn Mering-St.Afra I) mit je 384 Ringen.

Haberskirch-Unterzell II steht in der A-Klasse Gruppe I unbezwungen auf Platz eins. Bei Glonn-Au Vogach I wurde es jedoch noch einmal knapp. Mit gerade einmal vier Ringen mehr auf dem Konto entschied Vogach I das Duell für sich (1438:1442). In Gruppe II stehen KK-Harthausen-Paar II und Heinrichshofen II mit je 6:0 Punkten ganz oben. Mit einer Ringsumme 4430:4303 hat KK-Harthausen-Paar II die Nase vorn. Mit 1480:1404 war KK-Harthausen-Paar II gegen Gunzenlee Kissing II erfolgreich. Hier konnte Hans-Jürgen Späth (KK-Harthausen-Paar II) 377 Ringe erzielen. Bei Spielhahn Aulzhausen III holte Heinrichshofen II einen Auswärtssieg (1415:1431).

Die erste Schlappe musste der Führende der B-Klasse Gruppe I Hubertus Baindlkirch I gegen Verfolger Edelweiß Rieden I hinnehmen (1383:1425). In Gruppe II trat Birkhahn Hörmannsberg I nicht zum Zweikampf bei Kissing III (1383 Ringe) an. Mit einer guten Mannschaftsleistung von 1392 Ringen holte Egenburg III bei Freienried II (1294) den dritten Sieg. Jeweils 363 Ringen steuerten Reinhard Keller (Baindlkirch I) als auch Julia Winterholler ( Wulfertshausen III) zum Erfolg ihrer Teams bei.

In der C-Klasse ist mit dem dritten Wettkampftag die Hinrunde beendet. Herbstmeister wurde mit nur einem Ring Vorsprung in der Gesamtwertung Burgfrieden Tegernbach I (3014) vor der SG Ried IV (3013). Tegernbach I siegte gegen Bacherleh Steinach II mit 1046:986. Franziska Kernle (265 Ringe) sowie ihre Tegernbacher Mannschaftskollegen Stefanie Schwankhart (262) und Sebastian Mayr (260) landeten mit ihren Ergebnissen unter den Top drei. Ried IV schlug die noch punktlose Tell Eurasburg I mit 1019:964.

Bestschützen

Gau-Oberliga Je 388 Ringe Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) und Andreas Schuß (Ottmaring I); je 387: Laura Mair (KK-Harthausen-Paar I) sowie Markus Späth (KK-Harthausen-Paar I).

Gauliga Je 384 Ringe Peter Hrabowsky (Friedberg I) und Sebastian Wörl ( Mering-St.Afra I); Julia Fries (Heinrichshofen I) 381, Franziska Hrabowsky (Friedberg I) 380.

A-Klasse Hans-Jürgen Späth (Harthausen-Paar II) 377 Ringe, je 374 Gabriele Holzmüller (Vogach I) sowie Matthias Proschinger (Heinrichshofen II); je 372 Elisabeth Höß (Ottmaring III) und Michael Karl Robeller (Vogach I).

B-Klasse Je 363 Ringe Reinhard Keller (Baindlkirch I) sowie Julia Winterholler (Wulfertshausen III); Michael Thurner (Schmiechen I) 362, je 361: Armin Böck (Rieden I) und Christian Decker (Kissing III).

C-Klasse Franziska Kernle 265 Ringe, Stefanie Schwankhart 262, Sebastian Mayr (alle Tegernbach I) 260.