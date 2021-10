Startschuss im Gau Friedberg gefallen

Carina Hecher erzielt zum Rundenwettkampf-Auftakt bestes Ergebnis

Auch die Luftgewehrschützen des Schützengaus Friedbergs melden sich nach einem Jahr Coronapause wieder zurück mit dem Rundenwettkampf. Die vergangene Saison wurde nach nur zwei Durchgängen trotz Fernwettkampf-Modus abgebrochen, und auch im Vorjahr konnten nur sechs Schießtage durchgeführt werden.

Für 2021/2022 treten 46 Luftgewehr-Mannschaften an. Abgemeldet wurden Tell Dasing I, Freischütz Haberskirch-Unterzell III, SG Bachern II, Eisbachtaler Rinnenthal I und auch Hubertus Baindlkirch II. Dies hat zur Folge, dass die C-Klasse nur noch aus einer Gruppe mit vier Teams besteht. In der Gauoberliga konnte KK-Harthausen-Paar I mit einem starken Ergebnis von 1541 gegen die SG Ottmaring (1529) auffahren. Insbesondere Carina Hecher (KK-Harthausen-Paar I) bewies mit 391 Ringen ihr Können. KK-Mering II musste sich Freischütz Haberskirch-Unterzell I mit 1443:1507 geschlagen geben. Die SG Bachern schlug Spielhahn Aulzhausen I mit 1502:1487. In der ersten Gauligagruppe empfing Gunzenlee Kissing I Mandicho Merching I und sicherte sich mit 1486:1398 die ersten Punkte. Die kgl. priv. FSG Friedberg I erzielte gegen die Heimatschützen Stätzling I einen deutlichen Sieg mit 1512:1383 in Gruppe 2. Trotz der zielsicheren Julia Fries mit 385 Ringen kam Enzian Heinrichshofen I nicht über ein 1454:1471 gegen Elf und Eins Freienried I hinaus.

Jeweils zwei Teams konnten in der A-Klasse mit mehr als 100 Ringen Differenz als Gewinner vom Schützenstand gehen. Die SG Ottmaring III (1440:1302 bei Wildmooser Egenburg II) und KK-Harthausen-Paar II (1477:1354 gegen Aulzhausen III). Hans-Jürgen Späth (KK-Harthausen-Paar II) trug 381 Ringe zum Erfolg bei. Knapp ging es zwischen der SG Ried III und Heinrichshofen II aus. Letztlich hatte Heinrichshofen mit 1428:1422 Ringen die Nase vorn. In der B-Klasse Gruppe I bezwang Hubertus Baindlkirch I die Schmiechachtaler Schmiechen I mit 1399:1364. Ein deutliches Plus holte SK Wulfertshausen II gegen Ottmaring II (1373:1261). Allein Peter Elbl (Wulfertshausen II) steuerte 371 Ringe bei. In Gruppe 2 wurde das Duell zwischen Kissing III und Egenburg III nur durch einen Ring entschieden. Dieser stand auf dem Konto von Egenburg, und so lautete das Ergebnis 1392:1393. Ebenfalls knapp ging es zwischen Bacherleh Steinach I und Freienried II zu. Am Ende stand es 1302:1312. In der C-Klasse schoss Steinach II bei Tell Eurasburg I die Schnapszahl von 999 Ringen und siegte so mit 15 Ringen Vorsprung. Knapp an diesem Ergebnis vorbeigeschrammt ist die SG Ried IV mit 996 Ringen. Sie holten gegen Burgfrieden Tegernbach I den ersten Sieg.

Bestschützen

Gau-Oberliga Carina Hecher (KK-Harthausen-Paar I) 391 Ringe, Lena Spicker (Ottmaring I) 390, Andreas Schuß (Ottmaring I) 389.

Gauliga Julia Fries (Heinrichshofen I) 385 Ringe, Franziska Hrabowsky (Friedberg I) 384, Eva-Maria Osterrieder (Kissing I) 382.

A-Klasse Hans-Jürgen Späth (KK-Harthausen-Paar II) 381 Ringe, Reinhold Müller (KK-Harthausen-Paar II) 370, je 368: Thomas Helfer (Ried III) und Andreas Reiter (Aulzhausen II).

B-Klasse Peter Elbl (Wulfertshausen II) 371 Ringe, Reinhard Keller (Baindlkirch I) 365, Hendrik Hartmond (Kissing III) 360.

C-Klasse Thomas Gerstlacher (Ried IV) 262 Ringe, Günter Friedl (Steinach II) 256, Manfred Scheuffele (Eurasburg I) 253.