Rieder unter Deutschlands Besten

Zimmerstutzen-Mannschaft der SG wird Dritter bei nationalen Titelkämpfen

Johann Pany steht still. In die rechte Schulter hat er den Zimmerstutzen gedrückt, mit dem rechten Auge linst er durch das Diopter auf die 15 Meter entfernte Zielscheibe. Gleich wird er den Abzug betätigen – doch plötzlich wankt der Schütze der SG Ried leicht hin und her, bewegt sich etwas, setzt wieder ab, schnauft und schüttelt den Kopf. Einen verpatzten Schuss kann man nur schwer wiedergutmachen. Also lieber noch einmal durchatmen und von vorn anfangen, das Ziel genau anvisieren – das gilt speziell bei den deutschen Meisterschaften auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück.

Dort wurden auch die nationalen Titelträger im Zimmerstutzen ausgeschossen. Der Vorläufer des modernen Druckluftgewehrs wird auf eine Distanz von 15 Metern geschossen. Zusätzlich zur Rundkugel muss ein Zündhütchen in den Lauf geschoben werden. Die optimal aufeinander abgestimmte Kombination aus Kugel und Zündkapsel ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor. Drei Serien mit je zehn Schuss mussten die 156 Teilnehmer absolvieren.

Auch die SG Ried war in der Herrenklasse III mit einer Mannschaft vertreten. Nach sehr gutem Start lag Reinhold Müller nach 28 Schüssen schon auf Medaillenkurs, doch dann verließen ihn die Nerven und er musste sich am Ende mit 274 Ringen und Rang fünf zufriedengeben. Teamkamerad Martin Haider begann zielsicher, erzielte 272 Ringe (13.). Somit lag nun alles an Johann Pany, der sich nach etwas schwächerem Start in der letzten Serie deutlich steigerte (273 Ringen, 6.). Mit gesamt 819 Ringen wurde die SG Ried Dritter. Stefan Wintermayr von Freischütz Haberskirch erzielte 256 Ringe, womit er bei den Herren I auf den 33. Platz kam.

Auch die Armbrustschützen ermittelten ihre Meister in Straßlach. Für jeden Schützen galt es, 20 Schuss in 45 Minuten in der Mitte der Wettkampfscheiben, deren Zentrum einen Durchmesser von 20 Millimeter hat, zu platzieren. Unter den Besten der Herrenklasse III waren auch zwei Teilnehmer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die für die ZSG Bavaria Unsernherrn antraten. Peter Wintermayr aus Stätzling wurde mit 115 Treffern Fünfter, und Reinhold Müller aus Dasing landete mit 113 Treffern auf dem achten Platz. (rmü)