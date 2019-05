00:05 Uhr

Sie haben die deutsche Meisterschaft im Visier

Sina Lippert und Margaritte Vugmann vom TSV streben zudem die Qualifikation für die Europameisterschaft an

Von Werner Miller

Die deutsche Meisterschaft der Sportakrobatik in den Altersklassen der Schüler und Junioren 2 richtet der in Sachsen ansässige SC Hoyerswerda zum wiederholten Mal aus. Der TSV Friedberg ist auch eingeladen und nimmt an den Titelkämpfen am Wochenende teil.

Zwei Friedberger Paare wollen sich bei der deutschen Meisterschaft in Bestform präsentieren. Folglich haben sie sich hohe Ziele gesteckt. Deren Verwirklichung hat sich Trainer Wladislav Ljubimov durch forcierte Trainingseinheiten für beide Paare vorgenommen.

Das Schüler-Damenpaar mit Jana Semenchenko und ihre Partnerin Lilly Maresch, vom benachbarten Verein SAV Augsburg-Hochzoll, reisen an, um ihren Titel als deutsche Meisterinnen aus dem Vorjahr zu behaupten. Die Konkurrenz schläft bekanntermaßen nicht, so wird es auch dieses Jahr einen spannenden Wettkampf um die Podestplätze geben. Auch in der höheren Altersklasse der Junioren 2 (zwölf bis 18 Jahre) wird der TSV durch ein Damenpaar mit Sina Lippert und Margaritta Vugman repräsentiert. Im Rahmen der deutschen Meisterschaft erfolgt parallel der erste Qualifikationswettkampf für die im Oktober bevorstehenden europäischen Meisterschaften, wofür sich die beiden als Teil der Mannschaft dieses Wochenende bewerben möchten.

