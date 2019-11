vor 22 Min.

Sieben Herbstmeister sind noch ungeschlagen

Auch die Luftgewehr-Schützen gehen nun in die Winterpause. Dabei blieben in fast allen Klassen die Spitzenreiter ohne Niederlage. Nicole Lindermayr zielt am genauesten.

Von Martina Schneemayer

Nach dem fünften Durchgang beenden die Luftgewehrschützen die Vorrunde der Rundenwettkampfsaison 2019/2020 im Friedberger Sportschützengau. Sieben von neun Herbstmeistern gehen ungeschlagen in die Winterpause.

Spannend machten es die SG Ottmaring I und Freischütz Haberskirch-Unterzell I in der Gauoberliga. Beide Mannschaften waren bis dato ohne Punktverlust und ihr Duell wurde nur durch vier Ringe entschieden. Die SG ging hier als Sieger hervor und sicherte sich somit die Herbstmeisterschaft. Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) erzielte mit 392 Ringen die Tagesbestleistung. Sie liegt in der Einzelwertung mit durchschnittlich 388,80 Ringen auf Platz zwei hinter Katja Schwibinger (Haberskirch-Unterzell I) mit 389,40 und vor Lena Spicker (Ottmaring I) 387,00. Der Aufsteiger KK-Mering II musste sich SG Bachern I mit 1420:1518 geschlagen geben. KK-Harthausen-Paar I holte gegen das Schlusslicht Mandicho Merching I die ersten Punkte (1507:1385).

Aufsteiger Friedberg siegt

Der Absteiger Spielhahn Aulzhausen I sicherte sich unbezwungen den Herbstmeistertitel in der ersten Gruppe der Gauliga. Gegen Aufsteiger Ottmaring III gab es einen deutlichen 1508:1420-Sieg. Im Zweikampf zwischen Auerhahn Mering-St. Afra I und dem Zweitplatzierten, dem Aufsteiger Kgl. priv. FSG Friedberg I, trafen auch Peter Hrabowsky (Friedberg I) und Sebastian Wörl (Mering-St.Afra I) aufeinander. Sie waren mit je 385 Ringen äußerst treffsicher. Den Erfolg strich letztlich Friedberg I ein (1504:1471). In der zweiten Gruppe setzte sich Wildmooser Egenburg I nach dem 1465:1441 gegen SG Ried II weiter von Enzian Heinrichshofen I ab, das die zweite Niederlage (1437:1450 gegen Aulzhausen II) verkraften musste. Gunzenlee Kissing I und Elf und Eins Freienried I trennten sich 1463:1463.

In der A-Klasse Gruppe 1 übernahmen die Heimatschützen Stätzling I nach dem 1442:1408 die Gruppenführung von Egenburg II. Absteiger SK Wulfertshausen I führt die Gruppe 2 mit 10:0 Punkten an und gewann zuletzt gegen Ried III mit 1442:1415. Der Aufsteiger KK-Harthausen-Paar II gewann mit knapp 100 Ringen mehr gegen Glonn-Au Vogach I (1494:1398). Besonders das Ergebnis von Laura Mair (KK-Harthausen-Paar II) von 390 Ringen muss hier erwähnt werden.

Zwei mit weißer Weste

Heinrichshofen II und Tell Dasing I haben in ihren Gruppen der B-Klasse beide noch eine weiße Weste. Heinrichshofen II gewann bei Ried IV (1437:1402) und Dasing I beim Aufsteiger Egenburg III (1428:1378). Mit 376 Ringen stammte von Maria Menzinger das beste Einzelergebnis der Klasse aus Dasing. Menzinger steht in der Einzelwertung ihrer Gruppe mit im Schnitt 368,20 Ringen ganz oben. In der ersten Gruppe ist Lisa Blank (Heinrichshofen II) mit 372,00 Ringen der Spitzenreiter.

In Gruppe I der C-Klasse reichte Egenburg IV ein 1007:984 gegen das Schlusslicht Laimering III, um ungeschlagen Herbstmeister zu werden. Kissing IV kam gegen Ottmaring II auf eine stolze Mannschaftsleistung von 1071:1012 Ringen. In Gruppe 2 wurde aufgrund der Klassengröße bereits der sechste Durchgang durchgeführt, dabei war Baindlkirch II schießfrei. Mit dem 1016:1002-Sieg über Eisbachtaler Rinnenthal I kletterte Bacherleh Steinach I auf Platz eins. Den ersten Patzer musste Kissing III beim 944:958 gegen Tell Eurasburg I verkraften.

Beste Einzelschützen

Gauoberliga Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) 392 Ringe, je 387: Simon Schuß (Ottmaring I) und Katja Schwibinger (Haberskirch-Unterzell I); je 385: Lena Beutlrock (Haberskirch-Unterzell I) sowie Bianca Madjari (KK-Harthausen-Paar I).

Gauliga Je 385 Ringe: Peter Hrabowsky (Friedberg I) und Sebastian Wörl (Mering-St.Afra I); Sebastian Settele (Aulzhausen I) 384, Julia Fries (geb. Huster, Heinrichshofen I) 383.

A-Klasse Laura Mair (KK-Harthausen-Paar II) 390 Ringe, Selina Krauss (KK-Harthausen-Paar II) 381, Matthias Mayr (Aulzhausen III) 377.

B-Klasse Maria Menzinger (Dasing I) 376 Ringe, Lisa Blank (Heinrichshofen II) 375, je 373: Corinna John (Ried IV) sowie Melanie Modes (Haberskirch-Unterzell III).

C-Klasse Hendrik Hartmond (Kissing IV) 279 Ringe, Lisa-Marie Mayr (Ottmaring II) 273, Thomas Gutmann (Rinnenthal I) 272.

