11:28 Uhr

So erlebt eine Meringerin die Winter World Master Games

Plus Ute Kulzinger tritt bei den Winter World Master Games in Innsbruck bei drei Riesenslaloms an. Zudem taucht sie in das Leben abseits der Piste mit Teilnehmern aus der ganzen Welt ein.

Von Philipp Schröders

Für die Meringer Skifahrerin Ute Kulzinger waren die Winter World Master Games in Innsbruck eines der größten Erlebnisse in ihrer sportlichen Laufbahn. Bei drei Riesenslaloms trat die 45-Jährige bei der internationalen Veranstaltung mit Olympia-Feeling an. Aber auch das Rahmenprogramm rund um die Wettkämpfe genoss die Meringerin in vollen Zügen.

„Die Atmosphäre war sehr international, sehr freundschaftlich unter den Sportlern. Im Ski-Gebiet am Patscherkofel, wenn man in die Gondel eingestiegen ist, wurde man sofort gefragt, wo man herkommt und wie man heißt, das war fast so wie Speeddating. Das fand ich gigantisch.“ Meringerin trifft Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern Sie traf Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Besonders die Kanadier, Australier und US-Amerikaner hätten immer gute Stimmung verbreitet, egal, um welche Sportart es ging. Im Master-Village gab es die zahlreiche Angebote. „Ich habe beispielsweise zum ersten Mal Silent Disco erlebt“, sagt Kulzinger. Jeder der Gäste bekam dabei Kopfhörer auf und der DJ legte zwei verschiedene Arten von Musik auf. Auf diese Weise tanzte die eine Gruppe ausgelassen dahin und die andere bewegte sich in einem viel langsameren Rhythmus. Es gab aber auch „Walzer für alle“ mit einem Tanzlehrer aus Innsbruck. „Alle, die in diesem Master-Village waren, haben dann versucht Walzer zu tanzen. Das war auch ein großer Spaß.“ Ein paar prominente Alt-Stars habe sie zudem gesehen. Zum Beispiel sei der Österreicher Andi Goldberger bei den Skispringern gewesen und beim Eiskunstlaufen die Japanerin Midori Ito. Die Meringerin Ute Kulzinger bei den Winter World Master Games in Innsbruck. Hier ist sie im Ziel zu sehen. Bild: Ute Kulzinger Vor allem war die Meringerin aber aus sportlichen Gründen bei der Veranstaltung. Im Vorfeld wollte sie bei zwei Riesenslaloms starten. Vor Ort wurden dann aber drei daraus. Ein Super-G musste abgesagt werden – aufgrund von Schneemangel. Stattdessen wurde dann noch ein Riesenslalom aus dem Rennen gemacht. „Dann habe ich mir gedacht, den nehme ich auch noch mit, warum nicht.“ Das Rennen sei dann auf einer sehr schwierigen, eisigen Strecke ausgetragen worden, auf der Olympiaabfahrt. „Da hatten die Damen alle Respekt davor, dann war das dann nicht ganz so gut. Aber die anderen zwei anderen Riesenslaloms sind recht gut gelaufen.“ In Kulzingers Altersklasse traten jeweils etwa 20 Frauen an. Ihre Konkurrentinnen seien ambitionierte und gute Läuferinnen gewesen. „Zweimal war ich schnellste Deutsche und zweimal die Schnellste ohne Rennlizenz.“ Ungefähr 95 Prozent der Fahrer seien mit einer FIS-Rennlizenz angetreten. Vom Ablauf her stand für Kulzinger zunächst das Winter World Master Games Race, eine Art „Rennen für alle“ an. Das hatte mittlere Torabstände, also ähnlich den Parallel-Riesenslaloms, wie sie im Weltcup gefahren werden. Da wurde die Meringerin in ihrer Altersklasse Sechste mit einer Zeit von 56,76. Auf dem ersten Platz landete die Österreicherin Alexandra Zemsauer (49,66). Die folgenden zwei Riesenslaloms entsprachen den Regeln des internationalen Skiverbands. „Sie waren auch ein bisschen zügiger gesteckt, länger gesteckt.“ Bei diesen Rennen belegte die Meringerin dann den siebten (39,63) und den achten Platz (35,59). Mit ihren Ergebnissen ist Kulzinger sehr zufrieden. „Ich war zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung dabei. Ich konnte alles erwarten oder nichts.“ Winter World Master Games: Auf der Piste geht es sehr fair und kollegial zu Auch, wenn das Niveau bei den Rennen hoch war, sei es auf und neben der Piste sehr fair und kollegial zugegangen. „Wir haben uns tatsächlich kennengelernt und befreundet mit der einen oder anderen. Und auch am Start gegenseitig ermutigt.“ Besonders eine Kanadierin, eine US-Amerikanerin und eine Italienerin seien Kulzinger ans Herz gewachsen. „Diese Miteinander hat mich sehr beeindruckt.“ Bei anderen Rennen herrsche ein größerer Konkurrenzdruck, der sich am Start oft bemerkbar mache. Die Meringerin Ute Kulzinger hat die Winter World Master Games in Innsbruck erlebt. Hier ist das Starthaus mit den Herren am Start. Bild: Ute Kulzinger Abseits der Piste gefiel der Meringerin sehr das Miteinander mit den anderen Sportarten. Sie genoss es Eisschnellläufer oder Skispringer zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Sehr gut gefiel ihr auch der Eishockey-Wettbewerb „Da war bei der Siegerehrung natürlich Bombenstimmung, weil Kanadier dabei waren.“ Vorher sei zudem das mongolische Eishockeyteam vorgestellt worden. „Ein US-Amerikaner hat erzählt, dass die in der Mongolei unglaublich gern Eishockey spielen, aber keine Eisbahn haben. Die suchen sich irgendwelche Äcker oder Wiesen und spielen darauf Eishockey.“ Das habe die Meringerin sehr fasziniert.

