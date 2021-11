Stätzling

06:51 Uhr

Love Island: So geht Fußballer Robin Widmann mit seiner Berühmtheit um

Plus Robin Widmann vom FC Stätzling gewann die TV-Show Love Island. Wie Mitspieler und Gegner mit seiner Berühmtheit umgehen und was sich für den 24-Jährigen alles geändert hat

Von Sebastian Richly

Wenn Robin Widmann im Training das Tor verfehlt, darf er sich neuerdings einiges anhören. „Bist du schon wieder auf deiner Liebesinsel oder was ist los?“, heißt es bei einem Fehlschuss seitens seiner Mitspieler beim FC Stätzling. Die Sprüche spielen auf Widmanns Auftritt in der TV-Datingshow „ Love Island“ an. Dort suchte der Augsburger die große Liebe und gewann zusammen mit Partnerin Isabell. Seitdem hat sich beim 24-Jährigen nicht nur in Sachen Liebesleben einiges verändert. Wie der gebürtige Oberottmarshauser (Landkreis Augsburg) mit seiner Berühmtheit umgeht und wie seine Teamkollegen reagieren.

