Stätzling holt den angestrebten Punkt

Beim 0:0 in Neugablonz wäre aber auch mehr drin gewesen

Von Andreas Heckmeier

Beim Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt konnte der FC Stätzling einen Punkt aus Neugablonz entführen. Nach einer starken Leistung in der Anfangsphase verpasste der FCS einen möglichen Führungstreffer. Am Ende hieß es somit 0:0.

Die ersatzgeschwächten Stätzlinger begannen verheißungsvoll und kamen in den ersten 20 Minuten zu mehreren guten Gelegenheiten. Tobias Geldhauser, der als Stürmer aushelfen musste, traf in der dritten Minute den Ball freistehend aus 16 Metern nicht optimal. Nur zwei Minuten später sorgte Manuel Tutschka mit einem Drehschuss für große Gefahr. Nach einem vergebenen Kopfball von Tobias Geldhauser kam derselbe Spieler im Strafraum zu Fall, der mögliche Elfmeterpfiff blieb aber aus. Die beste Gelegenheit für den Stätzlinger Führungstreffer hatte Simon Adldinger in der 25. Minute, aber sein Schuss aus sechs Metern landete nur in den Armen des Neugablonzer Keepers.

In der Folgezeit kamen die Gastgeber besser ins Spiel und in der 37. Minute musste FCS-Torwart Julian Baumann dabei die erste Großchance entschärfen. Auch die Drangphase vor der Pause überstand der FCS schadlos.

Auch nach dem Seitenwechsel gab es viele Zweikämpfe zu sehen und das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab. Der BSK Neugablonz warf vor allem in der Schlussphase alles nach vorne, konnte aber die sichere Abwehr um die Innenverteidigung mit Daniel Hadwiger und Loris Horn nicht mehr überwinden. Auf der Gegenseite hatte Horn Pech, denn er kam unmittelbar vor der Torlinie nur einen Sekundenbruchteil zu spät. Am Ende konnte der FC Stätzling das Remis als Punktgewinn einstufen, obwohl man den verpassten Chancen etwas nachtrauerte.

Stätzling Baumann, Horn, Bilgin, Hadwiger, Geldhauser (46. Baum), Adldinger, Heiß, Winterhalter, Schütz (62. Senel), Semke, Tutschka – Tore Fehlanzeige – Zuschauer 140 – Schiedsrichter Raphael Fickler

