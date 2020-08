vor 4 Min.

Stätzlinger Teams in Torlaune

Kissinger Torhüter ragt heraus, Sportfreunde Friedberg mit zwei Gesichtern

Königsbrunn 3:1 Einen gelungenen Test feierte der FCS beim Süd-Bezirksligisten. Bei hochsommerlichen Temperaturen dauerte es eine Viertelstunde bis die ersten Torschüsse zu verzeichnen waren. Die beste Gelegenheit hatte Robin Widmann nach einer halben Stunde. Danach gab es im Minutentakt weitere gute Stätzlinger Offensivaktionen. Sert Mert, Maxi Heiß und Thomas Süß blieben mit ihren Schüssen genauso erfolglos wie Simon Adldinger per Kopf. Nach einem Konter über Süß und Heiß verwertete der mitgelaufene Manuel Tutschka eine Flanke per Direktabnahme noch vor der Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel versenkte Königsbrunns Burak Tok einen Freistoß aus 19 Metern in den Winkel. Nur zwei Minuten später gingen die Gastgeber wieder in Führung als eine Flanke von Heiß von einem Königsbrunner Spieler unglücklich abgefälscht wurde. Der FCS agierte weiterhin offensiv und kam durch Heiß, Adldinger und Dominik Graf zu Torabschlüssen. Besser machte es der eingewechselte Sebastian Kraus in der 84. Minute. Nachdem er kurz zuvor noch in aussichtsreicher Position scheiterte, sorgte er mit einem platzierten Flachschuss für die Vorentscheidung. (bidi)

Hätte nicht Niklas Köchl einen Sahnetag erwischt, wäre die Niederlage beim Kreisklassisten ASV Hiltenfingen deutlich höher ausgefallen. Dabei hatte der Kreisligist von der Paar die erste Großchance als Andy Lachner allein auf den Heimkeeper zulief, aber an Jannis Behr scheiterte. Die erste Hälfte stand im Zeichen der Hiltenfinger Angriffe, Niklas Köchl stand deutlich besser als seine Defensivabteilung und hielt, was zu halten war. Warum er nach einem Eckball (30.) als Eigentorschütze auf dem Tableau stand, ist mehr als fraglich. Deutlich mehr Spielanteile hatte der KSC nach dem Wiederanpfiff. Marius Horak schoss gleich zu Beginn einen Freistoß knapp rechts vorbei und lies KSC-Coach Marco Henneberg auf ein besseres Ergebnis hoffen. Man ließ im Anschluss zwar Ball und Gegner laufen, fand aber viel zu selten den direkten Weg zum Tor, zu sicher stand die ASV-Abwehr. Erst in den letzten Spielminuten gab der KSC nochmals Gas. Ali Carreno (85.) und Nico Gruber (87.) scheiterten aber beide am Hiltenfinger Keeper, auch Niklas Köchl konnte sich nochmals auszeichnen (86.). (rgw)

II – Margertshausen 6:5

Ein torreiches Freundschaftsspiel lieferten sich die beiden Kreisklassisten. In der ersten Spielhälfte geriet der FCS dreimal in Rückstand und konnte dabei zweimal ausgleichen. Kandler B. und Kandler M. trafen dabei für den Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel drehte der FCS mit vier Treffern innerhalb von einer Viertelstunde die Partie von einem 2:3 zu einem 6:3. Dabei waren Max Kandler (3), Benjamin Kandler (per Elfmeter), Sebastian Kneer und Thomas Jakob erfolgreich. Durch zwei Treffer der Gäste stand dann das Endergebnis von 6:5 fest. (bidi)

Die Sportfreunde begannen äußerst spielsicher und gingen nach einem schönen Spielzug über Valentin Enderle, Igor Holzmüller und Valentin Schnur in Führung. In der Defensive merkte man, dass die Ostler seit fast einem halben Jahr kein Pflichtspiel mehr absolviert hatten. Einen dieser Wackler nutzte Christian Braun (25.) zum Ausgleich. Mit einer weiteren schönen Kombination brachte Tarek Raboue jedoch seine Farben kurz darauf (32.) wieder in Front. Die zweite Hälfte begannen die Sportfreunde dominant und hatten mehrere Chancen. Aus dem Nichts dann der Ausgleich für Stotzard, als Torwart Oliver Seger einen Ball außerhalb des Strafraums nicht sauber klären konnte und Darius Neamtu nur noch einschieben musste (58.). Auf einmal ging bei den Sportfreunden nichts mehr zusammen. Die Folge war das 3:2 durch Braun in der 78. Minute. (seol)

