Stätzlings B-Jugend feiert den nächsten Triumph

Plus Die B-Junioren holen sich in Freiburg den süddeutschen Meistertitel. Das Team von Trainer Emanuel Baum siegt verdient und fährt nun zur deutschen Meisterschaft.

Die sensationelle Hallensaison der B-Junioren des FC Stätzling geht weiter und erlebte am Wochenende in Freiburg einen neuen Höhepunkt: Die von Emanuel Baum trainierte U17 krönte sich im Breisgau zum süddeutschen Futsal-Meister.

Die B-Junioren des FC Stätzling sorgten damit nach ihrem Sieg bei der bayerischen Meisterschaft um den Remondis-Cup am 1. Februar nun auch am vergangenen Wochenende bei der süddeutschen Meisterschaft in Freiburg für Furore gesorgt. Im Finale gegen den SV Sandhausen setzten sich die Stätzlinger U17-Junioren in der Verlängerung mit 3:2 durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.

Trainer Emanuel Baum spricht von einem überragenden Turnier

Trainer Emanuel Baum bestätigte seiner Mannschaft ein „überragendes“ Turnier. Man sei sehr selbstbewusst in den Breisgau gereist und habe sich durchaus auch Chancen ausgerechnet, meinte der Coach. „Wir haben ja bei der bayerischen Meisterschaft schon gezeigt, dass wir das Spiel gut beherrschen – schließlich haben wir da ja schon mit Greuther-Fürth einen Bundesligisten zweimal geschlagen“, sagte Baum.

Die Stätzlinger warteten auch diesmal wieder mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auf und standen letztlich verdient ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Die Mannschaft von Trainer Emanuel Baum startete mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den JFV Viktoria Fulda (Hessen) und beendete die Gruppenphase dank eines 2:1-Sieges im zweiten Gruppenspiel gegen den FC Freiburg-St. Georgen (Südbaden) auf dem ersten Platz.

Toller Auftritt im Halbfinale

Im Halbfinale drehten die schwäbischen Kicker dann richtig auf: Gegen den württembergischen SV Fellbach zeigten die Stätzlinger Jungs eine bärenstarke Leistung und gewannen auch in dieser Höhe verdient mit 4:0.

Im Finale wartete dann der SV Sandhausen, der sich mit einem 6:1-Sieg gegen Fellbach und einem 3:0 gegen die SG Rheintal (Südbaden) ebenfalls den ersten Platz in der Vorrunde gesichert hatte.

Das Endspiel geht in die Verlängerung

Aber auch davor ließen sich die Stätzlinger in keiner Weise beeindrucken und zogen ihr Spiel absolut dominant und klar durch. Zweimal gingen die Stätzlinger in Führung, zweimal glich Sandhausen aus. Doch der größere Wille und die bessere Spielanlage setzten sich am Ende durch und der FCS gewann mit 3:2 nach Verlängerung. Damit setzten sich die Stätzling die süddeutsche Hallenkrone auf.

„Wir haben mit unserer mannschaftlichen Geschlossenheit überzeugt und freuen uns nun auf die deutsche Meisterschaft“, so Baum.

Die findet am Wochenende 28./29. März in Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen statt. Und auch dorthin wird der FCS selbstbewusst reisen. „Wir fahren nicht da hin, um nur dabei zu sein“, meinte Trainer Baum.

Jugendleiter Ambrosch ist fast sprachlos

Stätzlings Jugendleiter Josef Ambrosch war „fast sprachlos“ angesichts dieses Erfolges. „Aber man muss auch sagen, dass wir die beste Mannschaft auf diesem Turnier waren, das wurde uns auch von anderer seite bestätigt. In Süddeutschland weiß man nun, wo Stätzling ist“, meinte Ambrosch schmunzelnd. Der Erfolg sei umso bemerkenswerter, da man kein spezielles Hallentraining absolviert habe, so Ambrosch, der Trainer Emanuel Baum eine ausgezeichnete Arbeit bestätigte.

Kreisvorsitzende Carola Haertel gratuliert

Der Stätzlinger Erfolg wurde auch von Carola Haertel, der Augsburger Kreisvorsitzenden, honoriert. „Einfach fantastisch… allerherzlichsten Glückwunsch zur süddeutschen Meisterschaft. Was für ein Erfolg! Ich freue mich riesig für die Jungs und dem Trainer- und Betreuerstab. Der FC Stätzling kann sehr sehr stolz sein“, so lautete der Text einer Mail an Trainer und Jugendleiter der Stätzlinger. Auch Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann war voll des Lobes: „Ich ziehe meinen Hut vor den U17-Junioren des FC Stätzling! Die Jungs haben sich im Laufe des Turniers immer weiter gesteigert, im Halbfinale und im Finale großartige Leistungen gezeigt.“ (mit bfv)