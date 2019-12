vor 5 Min.

TSV Friedberg: Letztes Spiel vor der Weihnachtspause

Der TSV Friedberg tritt beim Nachbarn MTV München an – und möchte dort die Punkte einheimsen.

Von Christian Hurler

Beim MTV München bestreiten die Volleyballer des TSV Friedberg am Samstag um 19.30 Uhr bereits ihr erstes Rückrundenspiel in der 3. Liga Ost. In der Hinrunde konnten sich die Herzogstädter in eigener Halle klar mit 3:0 gegen die Münchner durchsetzen.

Direkt vor der wohlverdienten Weihnachtspause müssen die Drittliga Volleyballer aus Friedberg nochmals auswärts ran. Dabei startet der Rückrundenauftakt direkt mit dem Derby beim Großstadtnachbarn aus München.

Keine leichte Aufgabe

Besonders wegen des etwas holprigen Pflichtsieges beim Tabellenschlusslicht aus Niederviehbach sind die Friedberger Volleyballer nochmals fokussiert und wollen sich keinen Fehltritt leisten. München steht mit zwei Siegen aus zehn Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz und wird sich ebenso wie Viehbach nicht so einfach geschlagen geben.

Darüber hinaus konnten die Friedberger nicht vollständig trainieren und mussten die eine oder andere Abwesenheit beklagen. Zusätzlich wird Leistungsträger und Zweitliga-Neuzugang David Strobel aus persönlichen Gründen verhindert sein.

Doch trotz dieser kleineren Einschränkungen ist man beim TSV zuversichtlich, erneut mit einem Sieg vom Platz zu gehen.

„Wie auch gegen Niederviehbach schauen wir zur kommenden Partie nicht auf den aktuellen Tabellenplatz des Gegners. Jedes Team in dieser Liga ist in der Lage guten Volleyball zu spielen und für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Wir werden das nicht auf die leichte Schulter nehmen,“ so Trainer Fabian Gumpp.

Themen folgen