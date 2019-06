vor 53 Min.

TSV Friedberg freut sich über den Meistertitel

Das Seniorinnen-Team des TSV 1862 überzeugt bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften und steht ganz oben auf dem Podest. Die Einzelleistungen sind dabei aller Ehren wert.

Von Monika Aumiller

Während auf der Friedberger Rothenberg-Anlage die schwäbischen Meisterschaften der Jugend und Aktiven ausgetragen wurden, ging das Seniorinnen-Team des TSV Friedberg bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften in Wendelstein in der Altersklasse W30/35 an den Start.

Gefordert sind sechs Disziplinen

In sechs Disziplinen sowie der 4x100-Meter-Staffel musste das Team wichtige Punkte sammeln. Die jeweils zwei besten Leistungen gehen dabei in die Wertung ein.

Im 100-Meter-Sprint traten die TSVlerinnen Anja Seidel (14,21 Sekunden), Regina Bayer (14,28 Sekunden) und Kerstin Hahner (14,41 Sekunden) an. Alle drei Athletinnen liefen später gemeinsam mit Julia Löhle als Startläuferin die 4x100-Meter Staffel in guten 54,78 Sekunden.

Kerstin Hahner und Julia Löhle gingen außerdem über 800 Meter an den Start. Dabei verbesserte Julia Löhle ihre Saisonbestleistung auf 2:46,35 Minuten. Kerstin Hahner kam dicht dahinter nach 2:48,72 Minuten ins Ziel.

In den Sprungdisziplinen starteten Angelika Peschke (1,44 Meter), Julia Löhle (1,32 Meter) und Ruth Schmid (1,29 Meter) im Hochsprung. Birgit Weichselbaumer erzielte im Weitsprung 4,40 Meter. Ergänzt wurde in dieser Disziplin die Wertung von Julia Löhle (4,19 Meter) sowie Anja Seidel (3,96 Meter).

Zweimal die größte Weite

Im Kugelstoßen sowie im Diskuswurf erreichte Angelika Peschke die beste Weite des Teams (9,31 Meter bzw. 27,36 Meter). Anja Seidel brachte die Kugel auf 9,10 Meter und Birgit Weichselbaumer auf 8,65 Meter. Im Diskuswurf ergänzten Ruth Schmid (21,47 Meter) und Gabriele Faßnacht (17,58 Meter) die Wertung. Insgesamt blieb das Team mit 6327 Punkten etwas hinter der Leistung vom Vorjahr, konnte sich aber dennoch über den bayerischen Meistertitel freuen.

