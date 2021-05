Tegernbach

Profi Herbert Muser im Porträt: So tickt der neue Tegernbacher Golflehrer

Herbert Muser ist der neue Golflehrer beim GC Tegernbach. Der Profi spielt seit 36 Jahren. Zuvor war er auch in einer anderen Sportart sehr erfolgreich. Welche Tipps der gebürtige Niederbayer seinen Schützlingen mit auf den Weg gibt.

Von Sebastian Richly

Als Christian Reeb den Ball schlägt, wirkt Herbert Muser angespannt. Er schaut ganz genau hin, achtet auf Bewegungsablauf, Griff und Schwung. An der Flugbahn des Golfballs erkennt Muser sofort, ob der Schlag gut war. Der 66-Jährige ist neue Golflehrer auf der Anlage des GC Tegernbach. Seit etwas mehr als zwei Monaten gibt der gebürtige Niederbayer hier seine Erfahrung weiter. Muser – graue Haare, sportliche Figur und fast immer ein Grinsen auf den Lippen – kennt sich aber nicht nur beim Golf aus, auch in anderen Sportarten hat er Erfolge gefeiert.

