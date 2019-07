vor 4 Min.

Tegernbach und Eurasburg sind vorne

Vorjahressieger sind beim Kiser-Gedächtnis-Turnier auch diesmal wieder nicht zu schlagen.

Von Johann Hamberger

Das „Kiser-Gedächtnis-Herrenturnier“ des SC Tegernbach ist immer ein Großkampftag für den Verein. In zwei Gruppen mit separater Wertung treten vormittags und nachmittags jeweils neun Moarschaften an. Wie bereits im Vorjahr gewannen am Vormittag der SC Eurasburg und am Nachmittag der SC Tegernbach I.

Im Vormittagsturnier ging der SC Tegernbach II mit Gerhard Engelmann, Josef Wagner, Hermann Engelmann und Dominik Eder an den Start. Den beiden Auftaktsiegen gegen Friedberg und Moorenweis folgten zwei Niederlagen gegen Maisach und Mammendorf. Gegen den starken SC Eurasburg wurde ein 16:12-Sieg herausgeschossen und auch Ottmaring und Mering wurden klar besiegt. Im letzten Spiel gegen Haspelmoor musste man sich trotz hoher Führung mit einem Unentschieden zufrieden geben. Den Sieg des Vormittagsturniers holte sich der SC Eurasburg mit 12:4 Punkten vor dem SC Tegernbach mit 11:5 Punkten. Den dritten Stockerlplatz belegte der SC Maisach (10:6).

Toller Sport bei brütender Hitze

Bei brütender Hitze wurde um 13.30 Uhr das Nachmittagsturnier gestartet. Hier ging der SC Tegernbach I mit Markus Wagner, Michael Wagner, Martin Kurz und Enrico Peiker ins Rennen. Hoch motiviert und auf sehr hohem Niveau wurden in Serie Germerswang, Dasing, Dünzelbach, Straßberg, Landsberied, Kottgeisering, Egling und Olching besiegt. Mit einer weißen Weste von 16:0 Punkten und der außerordentlichen Stocknote von 4,091 gewannen die Hausherren das Turnier vor dem TSV Dasing (11:5) und dem FC Landsberied (9:7).

Bei den beiden Siegerehrungen konnten die Teilnehmer schöne Preise mit nach Hause nehmen. Der zweite Vorsitzende Markus Wagner und Sportwartin Lis Wagner, die die Ehrungen vornahmen, dankten den Gästen für zwei sportlich hervorragende Turniere und allen Helferinnen und Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

