vor 21 Min.

Training unter kroatischer Sonne

Die Kissinger Leichtathleten: (hinten von links) Lucia Demharter, Jakob Stade, Sabine Radke und Celine Spulak; (Mitte von links) Valentin Hastreiter und Marietta Spengler; (vorne von links) Johanna Asmussen, Elena Weber und Annika Becherer nach der erfolgreichen Teilnahme am Osterlauf in Medulin.

Eine Delegation des Kissinger SC bereitet sich in Medulin auf die neue Saison vor. Beim Osterlauf werden schon gute Platzierungen erreicht

Von Andreas Greppmeir

Die Leichtathleten des Kissinger SC nutzten die Osterferien für ein einwöchiges Trainingslager im kroatischen Medulin. Dort absolvierte die neunköpfige Truppe täglich zwei bis drei Trainingseinheiten. Bereits vor dem gemeinsamen Frühstück stand eine Laufeinheit auf dem Programm. Danach ging es ins Stadion von Pula, wo sowohl Hürden-, Weitsprung- und Starttraining anstanden. Dass die Trainings oft gemeinsam mit den Athleten des SC Vöhringen stattfanden, kam vor allem Jakob Stade zugute, der mit Fabian Ritter einen idealen Trainingspartner hatte.

Nachmittags konnten die Kissinger Athleten die Bahn in Medulin für weitere Trainingseinheiten nutzen. Hier standen neben Spiel, Athletik, Koordination auch Dauerläufe und Sprünge im Vordergrund. Sehr angetan waren die jungen Athleten vor den idealen Bedingungen, die sie hier vorfanden. Zum Abschluss des Trainingslagers wurde ein gemeinsamer Wettkampf bestritten. Der SC Klagenfurt organisierte den 40. Osterlauf rund um die Halbinsel Medulin. Über 350 Teilnehmer standen am Start des Fünf-Kilometer-Laufes.

Schnellster Kissinger war Jakob Stade in 17:58 Minuten. Er wurde damit im Gesamtklassement auf dem sehr guten 26. Platz geführt. In 20:08 Minuten war Celine Spulak die schnellste Kissingerin und belegte einen tollen sechsten Platz bei den Frauen. Valentin Hastreiter stand beim Osterlauf ausnahmsweise nicht als Trainer am Streckenrand und bewies mit 20:06 Minuten eine gute Form. Johanna Asmussen wurde mit einer Zeit von 22:47 Minuten auf Platz 24 bei den Frauen gestoppt. Lucia Demharter lief die fünf Kilometer in 25:13 Minuten und konnte damit Annika Becherer mit 25:32 Minuten hinter sich halten. Ebenfalls erfolgreich ins Ziel kamen Elena Weber (25:40) und Marietta Spengler (29:39).

Trainerin Sabine Radke kann zuversichtlich auf die anstehende Saison blicken, die mit der Bahneröffnung in Schwabmünchen beginnt.

