14.03.2018

Voller Einsatz im „Ninja-Parkour“ Lokalsport

Gelungene Aktion für Mädchen und Buben der bayerischen Sportjugend

Von Barbara Zech

Die Jugend war begeistert. Die Fußball-Mädchen des TSV Hollenbach, Schwimmerinnen und Turner vom TSV Friedberg, Triftbike-Fahrer, Reiterinnen der Islandpferde, Boulderer und Kletterer samt Eltern und Betreuern trafen sich zum „Ninja-Parkour“ in Augsburg und hatten sichtlich ihren Spaß daran. Zunächst gab es eine Einweisung der Parkleitung, dann – ganz wichtig – eine Runde Aufwärmübungen und los ging es.

Rücksicht, Teamgeist, Motivation und Durchhaltevermögen waren gefragt, alles Voraussetzungen, die im Sport unabdingbar sind. Nach einigen Runden des Ausprobierens kam bei so manchem der Ehrgeiz, alle Stationen in kürzester Zeit zu durchlaufen. Die Zeit von zwei Minuten zu schaffen, das war schon ganz schön anstrengend. Es wurde versucht, dies zu unterbieten – 1:30 Minuten war das hochgesteckte Ziel. An der Wand war der Hallenrekord zu lesen – und dieser lag bei 42 Sekunden.

Die bayerische Sportjugend im BLSV hatte zu diesem Event nach Augsburg eingeladen, um Sportler aller Altersstufen und Sportarten im Landkreis Aichach-Friedberg zusammen zu bringen und einmal außerhalb des normalen Vereinstrainings gemeinsam Sport zu machen.

Egal ob Groß oder Klein, Bewegung in der Gruppe ist immer ein Erlebnis. „So ein Parcours sollte in jedem Schulhof stehen, da würden die Pausen so richtig Spaß machen“, in dieser Einschätzung waren sich nach dem Besuch Groß und Klein einig.

