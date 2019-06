vor 18 Min.

Von Friedberg gleich zur „Bayerischen“

Etliche Spieler nutzen den Zavadil-Cup als Vorbereitung für die bayerische Meisterschaft.

Von Peter Kleist

Eben noch beim Zavadil-Cup in Friedberg, nun bei den bayerischen Tennismeisterschaften, die in diesem Jahr beim TC Ismaning ausgetragen werden. Etliche – genauer gesagt elf – Spielerinnen und Spieler nutzten die Tage des großen Jugendturniers in Friedberg als Vorbereitung auf die bayerischen Titelkämpfe.

So auch die beiden Thurner-Brüder vom TC Friedberg. Während Dean Thurner in der ersten Runde der „Bayerischen“ auf den Qualifikanten Denny Vojtischek vom TC Gauting trifft, steht Zavadil-CupFinalist Noah Thurner bereits ohne Spiel in der zweiten Runde. Auch Thurners Endspielgegner Kai Lemstra hat in der ersten Runde ein Freilos gezogen. Ebenfalls in der zweiten Runde steht Constantin Frantzen, der in Friedberg im Viertelfinale am Inder Kumar Sinha Nitin gescheitert war. Frantzen gewann gegen Tim Hofmann vom CaM Nürnberg mit 6:1 und 6:1.

Der Gegner von Noah Thurner steht fest

Auch Tom Rußwurm (Meitingen) und Frederic Krusemark (Luitpoldpark München) spielten in Friedberg und meldeten für die bayerische Meisterschaft. Krusemark hatte in Friedberg gegen Nicolas Santiago (Gersthofen) verloren, Rußwurm musste sich dem TCF-Lokalmatador Noah Thurner mit 1:6 und 1:6 beugen. Und auch bei den „Bayerischen“ kam für Krusemark das Aus bereits in Runde eins gegen Christopher Patzanovsky (Teublitz) mit 2:6 und 0:6. Wie stark Patzanovsky ist, das wird Noah Thurner am Freitag erfahren – der Friedberger trifft in Runde zwei auf diesen Spieler.

Auch fünf Spielerinnen, die beim W21-Turnier in Friedberg dabei waren, starteten in Ismaning: die beiden Finalistinnen Anja Wildgruber (Iphitos) und Alia Lex (Regensburg) ebenso, wie die Halbfinalistinnen Maya Drozd (Großhesselohe) und Victoria Erechtchenko (Aschheim) sowie Luzia Obermeier (Luitpoldpark). Doch für vier aus diesem Quintett sind Titelkämpfe schon beendet. Drozd verlor gegen Carolin Jung (Schwaben) mit 2:6 und 0:6, Erechtchenko musste aufgeben, Obermeier unterlag in zwei Sätzen und Lex verlor gegen Laura Putz (Aschheim) 2:6 und 2:6. Nur für Anja Wildgruber scheint der Zavadil-Cup eine gute Vorbereitung gewesen zu sein: Sie gewann 6:2 und 6:4 gegen Sophia Bergner (Ismaning).

