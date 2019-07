12:51 Uhr

WSV Friedberg freut sich auf internationale Gäste

Am Friedberger See findet der Internationale Friedberg-Cup im Wasserski statt. Wer sich Chancen ausrechnet.

Am Samstag, 6. Juli, findet ab 8 Uhr findet der 1. Internationale Friedberg-Cup im Wasserski am Friedberger See statt. Im Rahmen dieses hochkarätigen Wettkampfs werden auch wieder die diesjährigen bayerischen Meister im Wasserski ausgefahren. In den drei Disziplinen Trickski, Slalom und Springen zeigen rund 30 Spitzensportler aus Deutschland und dem europäischen Ausland ihr Können. Die spektakulärste Disziplin findet mit dem Springen ab 19 Uhr am Abend statt, dabei sind Weiten von über 50 Metern möglich. Hier werden einige Weltklasse-Springer am Start sein – unter ihnen Robin Senge, einer der Top-Ten-Weltranglistenspringer.

Niklas Heinicke zählt zu den Top-Ten

Eine der Friedberger Hoffnungen auf einen vorderen Rang beim Springen ist Niklas Heinicke, der ebenfalls zu den Top-Ten zählt. Erst am vergangenen Wochenende belegte er mit Sprüngen über 51 Meter bei einem internationalen Vergleichsspringen mit der Weltspitze den zehnten Platz. Mit Alexander Graw (Friedberg) und David Bodingbauer (Österreich) sind zwei Top-Ten-Weltranglisten-Slalomläufer im Starterfeld. Bei den Damen startet mit Jana-Cathreen Meier die aktuell Weltranglisten-Zweite und mit Maria Bodingbauer eine weitere Top-Ten-Fahrerin. Aber auch Isabel Bossow vom WSV zählt zu den Favoriten auf den Gesamtsieg.

Wettkampf in Friedberg ist für die Jugend interessant

Der Wettkampf ist auch ein Qualifikationswettkampf, um sich für den Kader für die Europameisterschaften zu empfehlen. Vor allem für die Jugend ist der Wettkampf interessant, weil es für neue persönliche Bestleistungen eine Belohnung bei der Siegerehrung gibt. Interessant wird auch sein, ob Niklas Heinicke und Isabel Bossow ihre Friedberg-Cup-Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen können.

Themen Folgen