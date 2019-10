vor 18 Min.

Wer wird Friedberger Stadtmeister?

Titelkämpfe steigen am Sonntag in der Halle der Grundschule Friedberg-Süd.

Von Gotthard Gellner

Wer wird Friedbergs Tischtennis-Stadtmeister? Diese Frage wird am Sonntag, 20. Oktober, in der Sporthalle der Grundschule Süd beantwortet.

Ab 13 Uhr (Hallenöffnung 12 Uhr) werden die Stadtmeister und Klassensieger im Tischtennis ermittelt. Startberechtigt sind alle, die ihren Wohnsitz in Friedberg haben oder einem Friedberger Verein angehören. Veranstalter ist die Stadt, Ausrichter, wie schon in den vergangenen Jahren, der TTC Friedberg, der auch die Turnierleitung übernimmt. Man darf wieder spannende Spiele in den einzelnen Konkurrenzen erwarten. Titelverteidiger in der A-Klasse ist Mario Czogalla, der zusammen mit Jochen Winter vom BC Rinnenthal auch die Doppelkonkurrenz gewann. In der B-Klasse setzte sich im vergangenen Jahr Helmuth Zeilinger vom FC Stätzling durch.

Meldungen an Michael Frank, Tel.: 08258/9978924 oder E-Mail michael@frankmail.eu. Nachmeldungen bis 30 Minuten vor Beginn der Konkurrenz möglich.

Themen folgen