vor 20 Min.

Wulfertshausen endlich wieder oben auf

Der SV Wulfertshausen besiegt den Ried, während Stätzling marschiert. Torfestival in Ottmaring, auch Frank Mazur trifft.

Von Reinhold Rummel

Einen wichtigen Sieg feierte der SV Wulfertshausen gegen den SV Ried. Besonders torreich ging es beim Derby in Ottmaring zu, wo Frank Mazur gezeigt hat, dass er immer noch weiß, wo das Tor steht. Spitzenreiter bleibt der FC Stätzling II, auch wenn die Leistung nicht gestimmt hat.

Ottmaring – SF Bachern 3:6

Ein packendes Derby entwickelte sich in Ottmaring. „Unsere Elf zeigte endlich wieder eine tolle Körpersprache“, so Ottmarings Abteilungsleiter Alexander Goss. „Auch wenn es am Ende nicht zu einem Teilerfolg reichte, hat es Spaß gemacht, zuzusehen.“ Die Hausherren hatten erstmals in ihrer Anfangsformation Interimscoach Frank Mazur stehen, sahen sich dann aber schnell mit 0:2 im Hintertreffen. Bachern nutzte seine Chancen konsequent durch Tobias Rohrer und Markus Gold. Danach kam Ottmaring. Daniel Schmuttermair, der zuvor schon den Pfosten traf, erzielte den Anschlusstreffer. Im Gegenzug stellte Tobias Rohrer auf 1:3, ehe Frank Mazur zum 2:3-Pausenstand abstaubte. Nach dem Wechsel verabschiedete sich zunächst Bacherns Spielertrainer Michael Guggumos mit der Ampelkarte und Ottmaring glich durch Dominik Bolleininger per Strafstoß zum 3:3 aus. Fritsch hatte Achter festgehalten auf dem Weg aus dem Strafraum. Bachern zündete dann aber den Turbo. Steven Holzapfel erzielte in Unterzahl die erneute Führung. Marco Steinhart und Viktor Stiebel machten dann mit zwei weiteren Treffern den Deckel drauf.

Tore 0:1 Rohrer (8.) 0:2 Gold (10.) 1:2 Schmuttermair (15.) 1:3 Rohrer (33.) 2:3 Mazur (38.) 3:3 Bolleininger 67.) 3:4 Holzapfel (73.) 3:5 Steinhart (79.) 3:6 Stiebel (85.) Zuschauer 120

Wulfertshausen legt früh den Grundstein

SVW-Coach Bastian Schaller strahlte über den lang ersehnten und gleichzeitig wichtigen Dreier im Heimspiel gegen Ried. „Wir waren eine Halbzeit sehr wach und haben das Spiel komplett kontrolliert“, so Schaller, der hinzufügte: „Nach der klaren Führung haben wir etwas Ordnung verloren, aber Ried konnte dies nicht nutzen.“ Bereits in der zehnten Minute gelang Luca Meyer die Führung. Schaller „Das hat uns Selbstvertrauen gegeben.“ Fabian Weihers legte den zweiten Treffer nach und erneut war Meyer vor dem Wechsel für das 3:0 verantwortlich. Ried gelang durch Pascal Lakomiak nach einer Stunde der Ehrentreffer, ehe Tim Halbauer einen Strafstoß zum 4:1-Endstand verwandelte.

Tore 1:0 Meyer (10.) 2:0 Weihers (25.) 3:0 Meyer (35.) 3:1 Lakomiak (63.) 4:1 Halbauer (86.) Zuschauer 60

Rehling – FC Stätzling II 0:2

Für Christian Jauernig, dem Stätzlinger Coach, war es der schlechteste Auftritt seiner Truppe. „Das war heute einfach gar nichts“, konnten ihn lediglich der Sieg und die drei Punkte zufrieden stellen. „Es war eine unnötige Zitterpartie.“ Dabei begann es gut für den Spitzenreiter, denn den Schuss von Markus Rolle lenkte Niklas Strobl noch unhaltbar ins eigene Tor ab. „Danach waren wir aber gut im Spiel“, sah TSV-Abteilungsleiter Manuel Rauscher die Heimelf auf Augenhöhe. „Klar hatte Stätzling Vorteile, aber wir haben uns sehr gut verkauft.“ Stätzling ließ sich aber den Sieg nicht mehr nehmen. Philipp Seemüller traf nach Zuspiel von Benjamin Kandler zum 2:0.

Tore 0:1 Rolle (3.) 0:2 Seemüller (90.) Zuschauer 70

Themen folgen