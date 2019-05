00:04 Uhr

Zum Abschluss zweimal Bronze

Die Zimmerstutzen-Schützen und Cilly Stadtherr sind bei den Bezirksmeisterschaften wieder vorne dabei. Auch der Nachwuchs ist erfolgreich

Von Reinhold Müller

Zum Abschluss der oberbayerischen Bezirksmeisterschaften der Sportschützen konnten in München-Hochbrück erneut einige Sportler des Friedberger Schützengaues vordere Plätze erreichen.

Die Zimmerstutzen-Schützen der SG Ried holten mit den Schützen Johann Pany (271/8.), Reinhold Müller (270/12.) und Martin Haider (266/22.) mit 807 Ringen hinter der FSG Ruhpolding (817) und der SG Kirchdorf (808) Mannschaftsbronze. Mit je 262 Ringen lagen die für Tell Dasing startenden Anton Baur und Peter Wintermayr auf den Plätzen 34 und 36. In der Herrenklasse II waren Stefan Wintermayr (Haberskirch) mit 265 Ringen (33.) und Florian Hirschberger (KK Mering/262/43.) am zielsichersten, während sich bei den Herren IV Johann Keller (SG Ried) mit 258 Ringen und Platz 18 hervorhob.

In der Disziplin KK 100 Meter trafen die Harthauser Hans-Jürgen Späth (Herren II) 275 Ringe (22. Platz) und Markus Späth (Herren I) 283 Ringe, welche ihm den 51. Rang einbrachten. Abgerundet wurde die gute Bilanz des Gaues durch einen dritten Platz für die amtierende deutsche Meisterin Cäcilia Stadtherr (Merching), die mit 389 Ringen wieder ihr Können unter Beweis stellte. Gold ging an Petra Horneber (Kranzberg/395) vor Anna Birkmair von den Vereinten Sportschützen Paartal Aichach mit 392 Ringen.

Auch beim Schützennachwuchs macht sich eine gute Jugendarbeit in den Vereinen deutlich bemerkbar. In den Schülerklassen Luftgewehr zeigten sich Carina Hecher (KK Harthausen) mit 186 Ringen (16.) und Laura Blank (Heinrichshofen/181/39.) treffsicher. Während Tim Holzinger (Kgl. Friedberg) bei den Schülern mit 171 auf Rang 52 kam, wurde Fiona Weiß (Egenburg) bei den Schülerinnen mit 174 Ringen schon auf Rang 70 notiert.

Im Einzel der LG-Jugendklasse erzielte Andreas Reiter (Aulzhausen) mit 372 Ringen den 15. Platz. Bei der Jugend weiblich belegte Selina Krauss (KK Harthausen) mit starken 376 Ringen den 35. Platz. Für Laura Mair (Harthausen) lief es nicht ganz so gut. Sie wurde mit 361 Ringen 93. Des Weiteren konnten auch Franziska Hrabowsky (Kgl. Priv. Friedberg) mit 384 Ringen (11.) sowie Lena Beutlrock (Habers-kirch) mit 382 Ringen (14.) und Natalie Posselt von KK Mering mit 375 Ringen (40.) bei den Luftgewehr Juniorinnen I das Ticket zur bayerischen Meisterschaft lösen. Lena Spicker (Mandicho Merching) belegte mit 380 Ringen den 26. Platz in der Juniorenklasse II.

Mit 377 Ringen und Rang zwölf hat sich auch Andreas Schuß von der SG Ottmaring bei den Junioren I für die Bayerische qualifiziert. Beim Luftpistolennachwuchs wurde in der Jugend Max Schweiger (Steinach) mit 345 Ringen Fünfter. Mit 336 Ringen kam Joshua Beck aus Freienried in der Juniorenklasse II auf den 18. Platz, während Timo Spicker (Merching) mit 339 Ringen auf dem 21. Platz bei den Junioren I lag.

