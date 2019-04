20:00 Uhr

Zwei Absteiger, ein Meister beim TTC Friedberg

Der TTC Friedberg möchte die abgelaufene Saison ganz schnell abhaken, auch wenn die fünfte Mannschaft Grund zur Freude liefert.

Von Gotthard Gellner

Diese Saison will man beim TTC Friedberg möglichst rasch abhaken. War der Abstieg der ersten Herrenmannschaft schon lange fix, so hatte das dritte Herrenteam bis zum letzten Spieltag gehofft, diesen zu vermeiden – vergeblich.

Im letzten Spiel hatten sie den ungeschlagenen Tabellenführer DJK Pfersee I zu Gast und so war die 4:9-Niederlage keine große Überraschung. Sie waren nun auf den Ausgang der Begegnung zwischen Haunstetten und Bobingen, die beide hinter Friedberg lagen, angewiesen. Ein Unentschieden oder ein Sieg des TSV Haunstetten hätte Friedberg gerettet. Doch es kam anders. SSV Bobingen II gewann die Partie mit 9:5 und überholte damit im letzten Spiel der Saison noch das Friedberger Team, das nun in die Bezirksklasse C absteigen muss.

Mit zwei Niederlagen gegen SV Ried I und TSG Hochzoll IV beendete das erste Herrenteam die Saison. Eine Spielzeit, die nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksliga nicht unglücklicher verlaufen konnte, da mit Mario Czogalla der Spitzenmann Friedbergs zum TSV Aichach wechselte und somit das Team geschwächt in die Runde gehen musste. Nach fünf Punkten in der Vorrunde kamen in der Rückrunde keine weiteren hinzu, womit der Abstieg schon früh feststand.

Eine ordentliche Runde, die mit Platz vier und 22:14 Punkten endete, spielte das zweite Herrenteam in der Bezirksklasse B, Gruppe 1, Augsburg-Südwest. Zuletzt mussten aber auch sie noch einmal zwei Niederlagen einstecken. Gegen TT Augsburg SG unterlagen sie mit 6:9 und gegen Spitzenreiter TSG Hochzoll V, stark ersatzgeschwächt, gar mit 0:9.

Nicht unbedingt zu erwarten war die gute Platzierung der vierten Mannschaft in der Bezirksklasse C. In der letzten Begegnung bezwangen sie den SV Ottmaring I mit 9:2. Insgesamt verlief die Saison jedoch sehr ausgeglichen. Am Ende schafften die Friedberger auch noch das Kunststück, dass nicht nur das Punktekonto von 18:18, sondern auch die Spielbilanz von 124:124 völlig ausgeglichen war.

Überlegen zum Titel gekommen

Ganz anders das Vierer-Team TTC Friedberg V. Überlegen, mit 36:0 Punkten und 144:17 Spielen, holten sie, wie schon im vergangenen Jahr, die Meisterschaft in der Bezirksklasse D.

Im letzten Spiel der Saison bezwangen die Friedberger MBB-SG Augsburg noch einmal glatt mit 8:0.

