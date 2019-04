vor 24 Min.

Zwei Vereine stellen je ein Quartett

Der Kissinger SC II und die Sportfreunde Friedberg sind mit je vier Akteuren in der Spieltagsauswahl vertreten. Zwei tauchen schon zum sechsten Mal darin auf.

Von Peter Kleist

Woche für Woche können Fußballfans aus der Region unter www.fupa-schwaben.net, dem Mitmachportal für Amateurfußball, das in Schwaben von der Augsburger Allgemeinen betrieben wird, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen.

Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die Fupa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben. Am vergangenen Osterspieltag schafften dies nicht weniger als 22 Akteure aus den Teams des Altlandkreises Friedberg.

Diesmal waren auch wieder Spieler in den Auswahlmannschaften der Landesliga Südwest und der Bezirksliga Süd vertreten – dafür schaffte es kein Akteur des BC Rinnenthal oder des TSV Friedberg in die Elf der Woche der Kreisliga Ost. Kein Wunder, lieferten doch beide nicht gerade berauschende Leistungen ab.

Merings erfolgreichster Torschütze mit dabei

In der Auswahl der Landesliga Südwest war nach den Osterspieltagen wieder ein Meringer Spieler vertreten – Torjäger Markus Gärtner. Für den erfolgreichsten Meringer Torschützen dieser Saison war es schon das sechste Mal, dass er in der Spieltagself stand.

Auch ein Stätzlinger machten in der Bezirksliga Süd das halbe Dutzend seiner Nominierungen perfekt: Maximilian Heiß. Doch der stand nicht allein auf weiter Flur, auch Tobias Wehren fand sich nach seiner tollen Leistung gegen Spitzenreiter Durach in diesem erlauchten Kreis – zum dritten Mal übrigens. Ein Akteur des Kissinger SC war nicht unter den Auserwählten.

Dafür stellte in der Kreisklasse Augsburg-Mitte der Kissinger SC mehr als ein Drittel der Elf der Woche – gleich vier Spieler des Teams tauchten dort auf: Roman Große, Marius Horak, Fabian Kerzel und Torwart-Oldie Robert Kless. Für die beiden Erstgenannten war es die zweite Berufung, für die beiden anderen eine Premiere. Und auch der SV Ottmaring war vertreten: David Fehle durfte sich zum dritten Mal über das Auftauchen in der Elf der Woche freuen.

In der Aichacher Gruppe schaffte es diesmal Lorenz Sailer vom SV Wulfertshausen als einziger Akteur aus dem Altlandkreis Friedberg.

Vier Friedberger nominiert

Eine Klasse tiefer, in der A-Klasse Ost, stellten die Sportfreunde Friedberg ein Quartett in die Wochenauswahl. Michael Holzberger feierte seine fünfte Nominierung, Tarek Raboue und Manuel Langenwalter ihre jeweils vierte und David Huber tauchte zum zweiten Mal in der Elf der Woche auf. Ebenfalls zum vierten Mal erwählt wurde Markus Gold von den Sport-Freunden Bachern.

In der Aichacher A-Klassen-Gruppe sorgte die Wahl dafür, dass die beiden Laimeringer Dominik Baur und Tobuias Maurer sowie Johannes Rummel (Dasing II) erstmals nominiert wurden.

Auch in den B-Klassen kam diesmal wieder eine Elf der Woche zustande. In der B-Klasse Augsburg-Mitte standen dabei mit Jürgen und Andreas Pestel sowie Ralph Kapusta drei Merchinger Akteure, wobei die beiden Pestels zum ersten, Kapusta zum zweite Mal dabei waren.

In der B-Klasse Aichach freuten sich Marc Mercer und Jan Schönfelder vom SV Wulfertshausen II - Mercer zum zweiten, Schönfelder zum vierten Mal.

