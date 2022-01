Geschwister aus Haberskirch qualifizieren sich für Weltmeisterschaft

Selina und Daniel Steber aus Haberskirch holen bei der deutschen Meisterschaft Podestplätze. Nun geht es für das Duo zur WM - mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften der Eisstockschützinnen und Eisstockschützen im Eisstadion Ruhpolding war auch ein Trio aus Haberskirch am Start. Die Geschwister Daniel, Selina und Leonie Steber waren bei den Zielmeisterschaften am Start.

Selina Steber holte sich in der U19 den zweiten Platz. Foto: Kerstin Neumair

Die Jüngste im Bunde, Leonie Steber, startete bei der weiblichen U16. Steber, die für den SV Weichs (Kreis Dachau) spielt, kam auf 143 Punkte und belegte in der Endabrechnung Platz sieben. Erfolgreicher war die 14-Jährigen im Weitenwettbewerb. In der Vorwoche holte sie Platz zwei bei der Bayerischen in der U19 und Platz acht bei der Deutschen den Erwachsenen. Bei der weiblichen U19 trat im Zielwettbewerb am Wochenende Schwester Selina an. Steber lag bereits mit 23 Punkten in Front, wurde aber noch von Anna Hinteraicher abgefangen. Steber, die für den TSV Peiting startet, kam insgesamt auf 560 Zähler, 14 Punkte fehlten zu Platz eins. Der Ärger über den verpassten Sieg war allerdings schnell verflogen. Denn die 19-Jährige wurde vom Bundestrainer für die Weltmeisterschaften in Südtirol, die vom 15. bis zum 19. Februar stattfinden, in zwei Disziplinen nominiert. Für Selina Steber, die mittlerweile in Österreich wohnt, sind es die ersten Weltmeisterschaften.

Eisstockschießen: Große Ehre für Daniel Steber

Noch etwas besser lief es bei der Deutschen für Bruder Daniel, der bei der männlichen U23 ins Rennen ging. Bereits in der Vorrunde hatte der Haberskircher alles im Griff. Im Finale verteidigte er seine Führung souverän. Als ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen war, zauberte er im letzten Finaldurchgang noch grandiose 185 Punkte auf das Ruhpoldinger Eis und triumphierte mit 665 deutlich vor Kurt Burmberger (639/EC Reckenberg) und Stefan Empl (587/SV Gumpersdorf). Für den 21-Jährigen war es eine persönliche Bestleistung im letzten Durchgang. Für den Haberskircher war es nicht der erste deutsche Meistertitel, dennoch flossen nach dem Wettbewerb ein paar Tränen, wie Mutter Kerstin Neumair erzählt: „Er wurde in allen drei Disziplinen für die WM nominiert. Das kommt sehr selten vor, zeigt aber, wie gut er derzeit drauf ist.“

Daniel Steber aus Haberskirch holte sich bei der U23 den Titel bei der deutschen Meisterschaft. Foto: Kerstin Neumair

Während es für Selina Steber die ersten Weltmeisterschaften sein werden, ist für Bruder Daniel nach den diesjährigen Wettkämpfen Schluss. Da ein WM nur alle zwei Jahre stattfindet, ist Steber 2024 dann zu alt für die Nachwuchstitelkämpfe. Im Team hat Daniel Steber bereits die Goldmedaille gewonnen, nur soll auch im Einzel der Titel her. „Das ist sein großer Traum“, erzählt Mutter Kerstin Neumair. Nächste Woche stehen für Selina und Daniel Steber noch ein Training mit der Nationalmannschaft an, ehe es am 11. Februar Richtung Südtirol geht. In den kommenden Tagen werden beide aber täglich trainieren. (sry-)