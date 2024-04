Friedberg

Drama vom Siebenmeterpunkt: Friedberger U19 darf weiter träumen

Plus Die A-Junioren des TSV Friedberg müssen beim heimischen Qualifikationsturnier ins Siebenmeter-Werfen. Am Ende gibt es doch noch großen Jubel bei den Handballern.

Von Domenico Giannino

Fast auf die Spitze in Sachen Spannung trieben es die Nachwuchshandballer des TSV Friedberg beim Qualifikationsturnier in eigener Halle. Am Ende mussten die A-Junioren aus der Herzogstadt in die Verlängerung – mit Happy End. Die Friedberger haben sich für die zweite Runde zur Regionalliga, früher Bayernliga, qualifiziert.

Allerdings musste das Team von Trainerin Sandy Mair lange zittern, denn das entscheidende Spiel um den dritten Platz mündete in ein Siebenmeter-Werfen gegen den TSV Rothenburg. Das gewann die Friedberger A-Jugend mit 4:3 und zog darum als Dritter in die nächste Runde der Qualifikation ein. Das Heimturnier begann es für Friedberg verheißungsvoll. Im ersten Spiel gegen den TSV Schwabmünchen starteten die A-Jugendlichen aus der Herzogstadt in der gut besuchten Halle furios und gingen schnell mit 5:0 in Führung. Sie zeigten sehenswerten Handball und überzeugten vor allem in der Abwehr. Immer wieder kamen die Schwabmünchner heran, konnten aber den Sieg der Hausherren nie ernsthaft gefährden. Friedberg gewann das erste Spiel mit 18:16.

