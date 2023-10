Favoriten marschieren, Laimering trennt sich vom Trainer

Plus Das Spitzentrio der A-Klasse Ost gibt sich keine Blöße. Der SV Obergriesbach kassiert eine deftige Pleite. Beim FC Laimering gibt es einen Trainerwechsel.

Der des TSV Aindling II steht weiter unangefochten an der Tabellenspitze der A-Klasse Ost. Der TSV Sielenbach bleibt ebenso dran, wie der BC Rinnenthal II. Dagegen erlitt der TSV Mühlhausen einen Rückschlag. Eine Schlappe kassierte der SV Obergriesbach im Spitzenspiel der A-Klasse Aichach. In Laimering gab es einen Trainerwechsel.

TSV Friedberg II – TSV Aindling II 1:3