Kantersieg im kleinen Friedberger Stadtderby - Sportfreunde kurz vor Titel

Plus BC Rinnenthal II schießt TSV Friedberg II ab. Fünffacher Kless lässt Mering II jubeln. Aindling II strauchelt, während Hollenbach II Richtung Titel marschiert.

Die Sportfreunde Friedberg können den Sekt in der A-Klasse Ost kaltstellen. Nach einem knappen Sieg im Rehling steht das Team von Trainer Thomas Nöbel kurz vor der Meisterschaft. Im kleinen Stadtderby feiert der BC Rinnenthal II einen Kantersieg gegen den TSV Friedberg II. In der A-Klasse Mitte tritt Kissings Gegner nicht an. Der SV Mering feierte derweil erneut einen Kantersieg. Ein Spieler zeigt sich besonders torhungrig. In der A-Klasse Aichach marschiert der TSV Hollenbach II weiter unaufhaltsam Richtung Titel.

A-Klasse Ost: Aindling strauchelt, Sportfreunde mit Pflichtsieg

TSV Dasing II – TSV Mühlhausen 1:1

Gäste-Coach Philipp Pistauer war trotz des Unentschiedens zufrieden: „Beide Mannschaften haben eine gute Vorstellung abgeliefert.“ Ähnlich zufrieden war auch Dasings Trainer Christian Schlosser. „Die Jungs haben nie aufgesteckt und wieder eine starke Teamleistung abgerufen.“ Zwei Standardsituationen waren für die Treffer verantwortlich. Marco Tolj erzielte die Mühlhauser Führung per Foulelfmeter, nach dem David Paulik im Strafraum zu Fall kam. Für den Ausgleich zeichnete sich dann Martin Janyga mit einem abgefälschten Freistoß aus 20 Meter nach dem Seitenwechsel verantwortlich. Wenig später klärte Torhüter Pistauer stark gegen Dominik Palluch und hielt für Mühlhausen den Punkt fest.

