Zweikampf an der Spitze: Ottmaring und Sielenbach marschieren

Der SV Obergriesbach musste sich beim FC Gerolsbach II mit einem 0:0 zufriedengeben. Klar mit 7:1 bezwangen die Wanderfreunde Klingen den SV Echsheim II. Im Gleichschritt marschieren in der A-Klasse Augsburg Ost der TSV Sielenbach und der SV Ottmaring, die jeweils ungefährdete Siege einfuhren. Mühlhausen und Sportfreunde mühen sich zum Sieg.

Sielenbach – TSV Dasing II 4:0

Von einem ungefährdeten Heimsieg berichtete der spielende Abteilungsleiter Christoph Bauer. Elias Riedlberger gelang der Führungstreffer und nach einem Foul von Pfaffenzeller an Julian Mayr verwandelte der Gefoulte den Strafstoß selbst zur 2:0-Pausenführung. Dann dauerte es bis zur 78. Minute, ehe Simon Albrecht die dicht gestaffelte Dasinger Abwehrreihe zum 3:0 überwinden konnte. Zwei Minuten später stellte Albrecht mit seinem zweiten Treffer auf 4:0.

Mühlhausen – Oberbernbach II 2:0

„Wir hatten heute das Glück auf unserer Seite“, teilte TSV-Spielertrainer Philipp Pistauer mit. Er selbst stand mehrmals im Mittelpunkt und musste einige gute Chancen der Gäste zunichtemachen. Rico Pörner hatte zwar die schnelle Führung per Elfmeter erzielt, als Samuel Sturm im Strafraum gefoult wurde, aber dann trat Oberbernbach sehr dominierend auf. „Wir haben uns schwergetan, aber am Ende uns gut gegen den Gast gestemmt“, so Pistauer. Zumal Alexander Mayr nach einem Flankenball noch vor der Pause auf das 2:0 erzielte.

SV Echsheim II – WF Klingen 1:7

Andreas Jäger erzielte die frühe Führung. Und nach einem Eckball von Johannes Frey fälschte Ulrich Wiedemann den Kopfball von Mair unhaltbar für Keeper Patrick Lustig ins eigene Tor ab. Danach war das Spiel gelaufen und die Wanderfreunde schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Gerolsbach II – Obergriesbach 0:0

Von einem enttäuschenden Auswärtsauftritt sprach SVO-Abteilungsleiter Julian Seyfried. „Die Heimelf war uns ständig auf den Füßen gestanden und hat uns damit nicht ins Spiel kommen lassen. Das war schon enttäuschend, dass wir keine Lösungen fanden.“ Und die wenigen Chancen wurde dann vor Keeper Elias Edlhuber kläglich vergeben.

BC Aichach II – SG Mauerbach 0:3

Schon in der elften Minute gab es den ersten Gegentreffer durch Jakob Scharl. Mauerbach stand dann sehr sicher um den Ex-Aichacher Christian Kapl. Noch vor der Pause legte Marco Fürst mit einem Freistoßtreffer das 2:0 nach. Im zweiten Abschnitt verwalteten die Gäste die Führung und nach einem Eckball war Elias Stegmann mit dem Treffer zum 3:0-Endstand zur Stelle.

TSV Friedberg II – TSV Rehling 2:0

Nach einer schwachen Vorstellung im ersten Abschnitt hatten es die Platzherren Torhüter Philipp Stadelmeyer zu verdanken, dass der Gast nicht in Führung ging. Nach dem Wechsel brachte Lukas Weißlein die Platzherren dann in Führung. Eng wurde es, als Manuel Frindert Rot sah in der sehr intensiv geführten Partie. Kurz vor dem Ende stellte Daniel Chekler auf 2:0.

FC Laimering – FC Affing II 1:4

Nach einer halben Stunde gelang Alexander Schneider der Führungstreffer. Kurz nach der Pause gelang Bosko Panic nach einem Eckball das 2:0 und Valentin Golling erzielte mit einem Seitfallzieher den dritten Affinger Treffer. Tobias Moschos konnte nach einem Eckball auf 1:3 verkürzen, aber nach einem Foulspiel von Andrei Pop verwandelte Nicolas van der Werf den Strafstoß zum Endstand.

SC Eurasburg – Petersdorf II 3:0

Von einem hochverdienten Heimsieg berichtete SCE-Coach Christoph Augustin. „Wir waren über die gesamte Spielzeit überlegen“ so der Eurasburger. Nach einer Freistoßflanke lenkte Gästekeeper Felix Mayr den Kopfball von Jonas Dosch ins eigene Tor zur. Die Heimelf blieb auch nach dem Wechsel am Drücker. Andreas Maurer gelang nach einem weiten Abschlag der zweite Treffer. In der Schlussminute legte Adier Haider auf Zuspiel von Jürgen Pestel noch den dritten Treffer drauf.

A-Klasse: Ottmaring mit nächstem Kantersieg

SF Friedberg II – Inchenhofen II 2:0

„Wir haben es uns selbst schwer gemacht“ teilte Spielertrainer Benjamin Trinkl mit. Nach dem Führungstreffer von Sebastian Eder, den Ole Schmid bediente, „haben wir einfach zu viele Chancen vergeben“ so Trinkl. Dadurch blieben die Gäste im Spiel und setzten nicht ungefährliche Nadelstiche. „Wir haben aber die Situationen immer wieder bereinigen können und letztlich einen verdienten Sieg eingefahren. Trinkl selbst markierte dann den zweiten Treffer, als Gästeschlussmann Marco Schaller einen Schuss nur abklatschen konnte.

FC Hochzoll – SV Ottmaring 0:8

Von einem hochverdienten Auswärtssieg berichtete Trainer Christian Jauering, dem die erste Halbzteit nicht schmeckte. „da haben wir die Heimelf unterschätzt und die haben dann gut verteidigt“ so Jauering. Erst nach einer Stunde marschierte dann der Spitzenreiter, als der Heimelf die Luft dünner wurde. „Da haben wir unsere Treffer dann gut kombiniert“ war Jauering dann zufrieden.

TSV Kühbach II – SV Hörzhausen 0:1

Von einer guten Vorstellung der Heimelf berichtete Abteilungsleiter Stefan Mandler. „Wir waren spielerisch und kämpferisch gut im Spiel, aber leider haben wir uns nicht belohnt“ so der Kühbacher. Zudem sprach er von einem ganz bitteren Gegentreffer. Der Flankenball in die Strafraummitte sprang Gästespieler Alexander Böni an die Hand, „aber leider hat dies der Unparteiische nicht sehen können“ so Mandler. Am Ende sollte dieser Treffer die knappe Niederlage für die Platzherren bedeuten.

Türk Aichach – DJK Brunnen 0:7

Keinen Vorwurf wollte Macnun Tanriverdi dem letzten Aufgebot machen. „Die Mannschaft hat ihr Bestes gegeben. Der Gast war uns einfach klar überlegen“ teilte er mit. Er selbst musste sich die Torwarthandschuhe überstreifen und konnte sich dann nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Brunnen führte schon nach einer halben Stunde klar mit 3:0. Rot sah Türkspor Defensivspieler Gögus Ebubekir, als er für seinen bereits geschlagenen Schlussmann Tanriverdi beim Schuss von Patrick Berger die Hand zu Hilfe nahm.