Affinger Dauerbrenner: Spielertrainer Tobias Jorsch verlängert

Tobias Jorsch geht im Sommer in sein sechstes Jahr als Spielertrainer beim FC Affing unabhängig von der Liga. Zwei Schlüsselspieler sind zurück im Training.

Die Fußballer des FC Affing bereiten sich bereits auf die Frühjahrsrunde in der Bezirksliga Nord vor. Erst ab dem 6. Februar geht es auf den Platz, doch die Kicker von der Frechholzhauser Straße sind bereits jetzt fleißig. In einem Fitnessstudio in Lechhausen wird einmal pro Woche bei einem Zirkeltraining geschwitzt. Trainer Tobis Jorsch freut sich auf die Restsaison und auch auf die kommende Spielzeit.

Denn der spielende Coach hat seinen Vertrag in Affing um ein weiteres Jahr verlängert und geht dann schon in seine sechste Spielzeit als Trainer des FCA. Am liebsten würde der 32-Jährige auch in der kommenden Saison mit seinem Team in der Bezirksliga antreten, bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Aktuell liegt der FCA auf dem 14. Tabellenplatz, der den Abstieg bedeuten würde. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt vier Punkte. Mut machen den Verantwortlichen aber die Leistungen vor der Winterpause, denn Affing kämpfte sich mit einem starken Schlussspurt zurück und hat noch alle Chancen auf den Klassenerhalt.

Fußball: Schacherl und Lipp sind zurück beim FC Affing

Das ist umso erstaunlicher, da man erst am elften Spieltag den ersten Sieg feierte. Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh hatte den abstiegsbedrohten Klub zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, Jorsch machte alleine weiter. Nun soll der Grundstein in der Vorbereitung für den nicht mehr für möglich geglaubten Klassenerhalt gelegt werden. Neu im Team ist Mittelfeldspieler Ahmed Karaca, der vom Kreisklassisten VfR Foret kam. Jorsch freut sich außerdem über zwei Rückkehrer: Torjäger Maximilian Schacherl steht nach seinen beruflichen Verpflichtungen im Ausland wieder zur Verfügung, und auch Außenverteidiger Maximilian Lipp ist zurück. Den Routinier plagten anhaltende gesundheitliche Probleme.

Insgesamt stehen für den FC Affing sechs Testspiele auf dem Vorbereitungsprogramm, ehe am 19. März mit einem Heimspiel gegen den Lokalrivalen FC Stätzling die Mission Klassenerhalt beginnt. Der Vertrag von Jorsch gilt übrigens auch für die Kreisliga, doch daran verschwendet beim FC Affing aktuell keiner einen Gedanken. (AZ)