An der Spitze bleibt es spannend: Laimering siegt denkbar knapp

In der Oststaffel behauptet der Tabellenführer seine Position. Ein Verfolger strauchelt. In der Aichacher Staffel sind die Topteams nicht zu stoppen.

Weiter Kopf an Kopf marschieren die Führenden in den A-Klassen. In der Aichacher Gruppe sammelte Spitzenreiter FC Schrobenhausen mit einem 4:3-Erfolg über den SV Klingsmoos II die Punkte ein. Die Reservisten des VfL Ecknach siegten mit 4:1 über den SV Echsheim-Reicherstein II. In der Gruppe Ost bleibt der FC Laimering/Rieden mit einem 1:0-Heimsieg über den TSV Sielenbach auf Kurs. Verfolger TSV Aindling II siegte beim Schlusslicht SV Ottmaring II mit 3:0. Dagegen ließ die DJK Stotzard beim 1:1 in Rinnenthal Punkte liegen.

FC Schrobenhausen – SV Klingsmoos II 4:3

Erst als der Spitzenreiter klar auf der Siegerstraße lag, kam die zweite Garntur des SV Klingsmoos in den Schlussminuten noch gefährlich nahe. Da hatten sich die Platzherren zu lässig auf ihren Vorsprung ausgeruht und wären dafür fast noch um den Sieg gebracht worden. Den Führungstreffer von Nikolaos Saridis neutralisierten die Gäste durch Julian Vaterl. Aber schon im Gegenzug sorgten die Platzherren mit einem Doppelschlag durch Benjamin Anikin und Saridis für die 3:1-Pausenführung. David Kramek stellte nach einer Stunde dann auf 4:1, ehe Klingsmoos zur Schlussoffensive blies. Stefan Brosi und Julian Vaterl gelangen aber nur noch die Anschlusstreffer.

Tore 1:0 Saridis (16.) 1:1 Vaterl (27.) 2:1 Anikin (33.) 3:1 Saridis (36.) 4:1 Kramek (64.) 4:2 Brosi (87.) 4:3 Vaterl (90.) Zuschauer 40

WF Klingen – TSV Schiltberg 1:4

Mit einem angeschlagen ins Spiel gegangenen Torjäger Fabian Ostermaier hatte die Heimelf in der Offensive nicht die nötige Durchschlagkraft. Schiltberg dagegen agierte von Beginn an sehr offensiv freudig und führte schnell mit 2:0. Tamas Szilagyi und Roman Redl mit einem verwandelten Foulelfmeter liesen die Schiltberg in Führung gehen. Klingen hatte zwar mehr Spielanteile und bemühte sich, das Spiel ausgeglichen zu gestalten, so Berichterstetter Knopp. „Wir haben gut dagegen gehalten, aber unsere Chancen nicht verwerten können.“ Die Hoffnungen wurden dann aber mit dem dritten Gästetreffer durch Robin Streit nach der Pause ein gedämpft. Zwar gelang Moritz Aidelsbiurger nach 75. Minuten das 1:3, aber fünf Minuten vor dem Schlusspfiff erhöhte Robin Streit auf 4:1 in der sehr kampfbetonten Partie.

Tore 0:1 Szilagyi (9.) 0:2 Redl (23.) 0:3 Streit (51.) 1:3 Aidelsburger (75.) 1:4 Streit (85.) Zuschauer 150

VfL Ecknach II – SV Echsheim-Reicherstein II 4:1

Hätte Torhüter Philipp Schreier in der 81. Minute den Schuss von Jonas Landes nicht an den Querbalken gelenkt, wäre es sehr eng für die Heimelf geworden, teilte Pressesprecher Kilian Failer mit. „Das war eine starke Parade, die uns dann zum Sieg geführt hat“ schnaufte Failer kräftig durch. Einen starken Auftritt hatte der am Saisonende abwandernde Philipp Heinrichs schon nach einer Minute. Auf Zuspiel von Thomas Egen erzielte er schon in der ersten Minute die Führung. Danach machte es der Gast der Heimelf schwer und letztlich gelang ihnen sogar durch einen Freistosstreffer in den Torwinkel durch Jonas Landes der Ausgleich. Wiederum Heinrichs brachte die Ecknacher auf Zuspiel von Benedikt Blaufuß in Front. Und als dann Schreier mit einer Glanztat und dem Aluminium den Ausgleich verhinderte, machte Florian Englhard mit zwei weiteren Toren den Heimsieg perfekt.

Tore 1:0 Heinrichs (1.) 1:1 Landes (49.) 2:1 Heinrichs (61.) 3:1 Englhard (84.) 4:1 Englhard (90.) Gelb-Rot Gödel (SVE 77.) Zuschauer 40

TSV Hollenbach II – TSV Pöttmes II 3:1

Schon nach einer halben Stunde war die Partie zu Gunsten der Heimelf entschieden. Beide Mannschaften mussten stark ersatzgeschwächt antreten. Dabei hatte die Heimelf leichte Vorteile, wie Spielertrainer Aechter mitteilte. Binnen sieben Minuten machte Hollenbach alles klar. Dem Führungstreffer von Dionis Isenaj legte Johannes Zerle zwei Minuten später das 2:0 nach. Mit einem sicher verwandelten Strafstoss stellte Lukas David auf 3:0, nachdem zuvor Zerle gefoult wurde. Nach dem Wechsel plätscherte die Partie ohne große Höhepunkte dahin. Lediglich ein verwandelter Handelfmeter von Mersim Fakic, Michael Mahl sprang das Spielgerät an die Hand, erregte noch die Gemüter.

Tore 1:0 Isenaj (23.) 2:0 Zerle (25.) 3:0 David (29.) 3:1 Fakic (68.) Zuschauer 50

FC Laimering/Rieden – TSV Sielenbach 1:0

Der Gast aus Sielenbach machte es dem Tabellenführer mehr als schwer. „Sielenbach hat sehr viel Druck ausgeübt und wird mussten heikle Situationen überstehen“ so FCL Präsident Dichtl. Der konnte nach zehn Minuten bereits den Führungstreffer für die Heimelf notieren, als Philip Lehner einen von Christoph Haas getretenen Eckball per Kopfball ins Gästetor wuchtete. Danach drängte Sielenbach mit viel Zug auf den Ausgleich. Simon Johannes Wagner scheiterte aber ebenso aussichtsreich, wie Martin Janjga wenig später. Pech hatte FCL-Denfensivspieler Tobias Maurer, dessen Kopfball nur an die Querlatte knallte.

Tor 1:0 Lehner (10.) Gelb-Rot Schmied (89. FCL) Zuschauer 100

TSV Mühlhasuen – TSV Inchenhofen 2:1

Dominik Erber sprach von einem sehr hektischen Derby. „Die Partie war ausgelgichen, aber am Ende haben wir den Vorsprung ins Ziel gerettet“. Bereits in der zehnten Minute gelang Tim Burkhardt die Führung mit einem verwandelten Foulelfmeter, nach dem Rico Pörner im Strafraum gefoult wurde. Rückkehrer Marco Tolj erhöhte auf 2:0 nach einem Geschenk der Gäste. Torhüter Schaller säbelte über den Ball und Tolj konnte das Spoelgerät ohne Mühe im leeren Tor unterbringen. Nach dem Wechsel verkürzte Marco Bergmair zwar schnell auf 1:2, aber Mühlhausen lies dann keinen weiteren Gegentreffer mehr zu.

Tore 1:0 Burkhardt (10.) 2:0 Tolj (20.) 2:1 Bergmair (47.) Zuschauer 50

FC Igenhausen – TSV Dasing II 2:0

Die Zweitvertretung des TSV Dasing ging im Auswärtspiel in Igenhausen leer aus. Bereits in der Anfangsphase scheiterten Jonas Schieg und Maximilian Lernet freistehend vor Torhütrer Sotirios Marin. Dagegen nutzte Ersan Özer nach einer halben Stunde aus spitzen Winkel die Chance zum Führungstreffer. Nach einer Stunde erhöhte dann Daniloni Liviu auf 2:0, als er allein auf TSV-Schlussmann Zerle zueilen konnte. Zuvor hatte Dasing Ilkay Ayyildiz die Chance zum Ausgleich liegen lassen. Torhüter Marin wehrte den Foulelfmeter (55.) ab. FCI-Coach Paci: „Im Hinspiel hatte der Gast Glück, diesmal stand uns Fortuna Pate in der ausgeglichenen Partie.“

Tore 1:0 Özer (30.) 2:0 Liviu (60.) Zuschauer 40

SV Ottmaring II – TSV Aindling II 0:3

Von einer unglücklichen Heimniederlage sprach SVO-Coach Trinkl: „Wir haben fast eine Halbzeit nichts zugelassen und waren auf Augenhöhe“ sah dann seine Elf um den Lohn gebracht durch die individuellen Fehler. Kurz vor dem Seitenwechsel leitete ein strammer Freistosstreffer von Martin Baur den Sieg der Gäste ein. Markus Bader stellte unmittelbar nach dem Seitenwechsel auf 2:0 und Jakob Erdle beseitigte alle Zweifel am Gästeerfolg mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

Tore 0:1 Baur (43.) 0:2 Bader (53.) 0:3 Erdle (60.) Zuschauer 50

SC Oberbernbach II – TSV Friedberg II 0:1

Vom Winde verweht sprach SCO-Spartenleiter Max Schmid von einer sehr bitteren Heimniederlage. „Wir waren gut im Spiel und hätten uns durchaus einen Punkt verdient gehabt“ leitete dann aber ein vom Wind begünstiger Distanzschuss die Niederlage ein. Der verunglückte Flankenball von Benjamin Fink senkte sich unerreichbar für Torhüter Alexander Tschmir im langen Toreck zum knappen Siegtreffer für die Friedberger.

Tor 0:1 Fink (76.) Zuschauer 30

BC Rinnenthal II – DJK Stotzard 1:1

Einen Heimsieg verpasste der BC Rinnenthal II gegen den Gast aus Stotzard. Die gingen zwar in der 20. Minute durch Alexander Bauer mit einem Distanzschuss in Führung. Die Heimelf glich aber zehn Minuten später durch Matthias Bauer mit einem überlegten Schuss ins lange Toreck aus. Danach vergab Tobias Piehler den Heimsieg. Mit einem Strafstoss scheiterte er an Schlussmann Johannes Kistler nach dem Bauer gefoult wurde. Auch den Nachschuss konnte Michael Stadlmaier nicht im Gäste-Tor unterbringen.

Tore 0:1 Alexander Bauer (20.) 1:1 Matthias Bauer (30.) Zuschauer 60