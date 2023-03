Autobahn-Derby und klare Rollenverteilung: Das ist am Spieltag geboten

Plus Der SV Mering will beim Aufsteiger an die Leistung der Vorwoche anknüpfen. Der FC Stätzling und der Kissinger SC haben unterschiedlichen Rollen.

Keine Zeit zum Durchatmen haben die heimischen Fußballer. Bereits am Wochenende steht der nächste Spieltag an. Für den SV Mering wartet auswärts eine schwere Aufgabe. Gleiche gilt für den Kissinger SC, während der FC Stätzling der klare Favorit ist. In der Kreisliga Ost kommt es zu einem besonderen Derby.

Landesliga Nach der bitteren 2:4-Niederlage gegen den Tabellenführer FC Ehekirchen , wartet am Samstag bereits die nächste schwierige Aufgabe auf den SV Mering . Um 14 Uhr geht es zum Aufsteiger VfL Kaufering . Der MSV wartet seit fünf Spielen auf einen Erfolg. 2023 steht man sogar noch ohne einen einzigen Punkt da. Dennoch macht die Niederlage gegen Ehekirchen , die erst in der Nachspielzeit zustande kam MSV-Trainer Ajet Abazi Mut: „Das war eine gute Leistung, die wir wiederholen wollen. Wir haben gekämpft und sind nach einem 0:2 zurückgekommen. Ich kann keinem einen Vorwurf machen.“ In Kaufering hofft Abazi , dass sich sein Team endlich belohnt: „Du kannst nicht jedes Mal Pech haben. Irgendwann klappt es auch wieder, wenn wir wieder alles Reinhauen und 100 Prozent geben.“

Mit Kaufering erwartet die Meringer allerdings eine schwierige Aufgabe. Das Team aus dem Kreis Landsberg liegt als bester Aufsteiger auf Rang vier. Im Hinspiel gab es für den MSV eine knappe Niederlage: „Das wird keine leichte Aufgabe. Vor allem defensiv steht Kaufering sehr gut. Sie arbeiten als Mannschaft geschlossen, haben aber auch einige richtige Waffen in ihren Reihen“, so Abazi, der hier die Offensivspieler Felix Mailänder und den früheren Landsberger Sebastian Bonfert nennt. „Wir werden dagegenhalten und vor allem defensiv gut stehen müssen. Ohne zu viel zu erwarten, aber wir werden uns nicht locken lassen.“

Bezirksliga Vor einer Pflichtaufgabe steht dagegen der FC Stätzling . Das Team von Trainer Emanuel Baum empfängt am Samstag das Schlusslicht TSV Nördlingen II. Die Rieser haben gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto und stehen mehr oder weniger bereits als Absteiger fest. Mit einem Sieg könnte der FCS weiter Boden gut machen in der Tabelle. Durch den souveränen 3:0-Erfolg beim FC Affing dürfte sich sämtliche Abstiegssorgen zudem in Wohlgefallen aufgelöst haben. Auch die Bilanz spricht für die Stätzlinger, die gegen Nördlingen noch keine Niederlage kassiert haben. In fünf Duellen gab es drei Siege und zwei Unentschieden. Im Hinspiel hätte der Außenseiter jedoch beinahe die Stätzlinger geärgert. Dank eines späten Treffers von Robin Widmann gelang am Ende ein 2:1-Erfolg.

Kreisliga: Dasing empfängt Adelzhausen zum Autobahnderby

Krasser Außenseiter ist am Sonntag der Kissinger SC. Denn das Team von Trainer Marco Henneberg muss beim Tabellenführer der Bezirksliga Süd, dem SV Egg an der Günz ran. Im Hinspiel hatte der KSC den Favoriten allerdings am Rande einer Niederlage. Bereits mit 3:1 lag der Aufsteiger in Front, ehe die Egger noch den Ausgleich erzielten. Mut machen dürfte Henneberg der Auftritt seiner Mannschaft beim Start gegen Bobingen. Zwar gab es eine 0:2-Niederlage, dennoch war der Coach zufrieden: „Diese Leistung müssen wir auch gegen Egg abrufen. Wir haben nichts zu verlieren. Auch eine Niederlage ist kein Weltuntergang. Ein Punkt wie im Hinspiel wäre schon gut“, so Henneberg. Hinzu kommt, dass mit Moritz Buchhart und Moritz Willis zwei Schlüsselspieler nach ihren Verletzungen wieder im Einsatz waren.

Kreisliga Weiter geht es für die Mannschaften in der Oststaffel. Dabei kommt es am Sonntag zum sogenannten Autobahnderby, wenn der TSV Dasing den BC Adelzhausen empfängt. In der Tabelle ist der BCA mittlerweile am TSV vorbeigezogen. Zwei Punkte liegen die Dasinger hinter dem Konkurrenten. Die Gäste sind nach zwei Siegen in diesem Jahr im Aufwärtstrend. Das Team von Trainer Johannes Putz dagegen vermasselte den Auftakt beim 2:4 in Joshofen .

Die Tabellenspitze verloren hat der BC Rinnenthal, der sich nun in der Rolle des Jägers befindet. Um den Druck auf Spitzenreiter Griesbeckerzell zu erhöhen, sollte am Sonntag ein Heimsieg her. Zu gast ist der abstiegsgefährdete SC Mühlried. Ebenfalls ein Kellerkind kommt auf den TSV Friedberg zu, der nach Langenmosen muss. Eine Herkulesaufgabe wartet auf den FC Stätzling II in der Kreisliga Augsburg. Zu gast ist Spitzenreiter SpVgg Langerringen. Im Hinspiel gab es eine 0:7-Klatsche für die Stätzlinger.