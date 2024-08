BC Rinnenthal zu Gast beim TSV Gersthofen: Gestärkt gegen den Tabellenführer

Am sechsten Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord ist der BC Rinnenthal zu Gast beim Tabellenführer TSV Gersthofen. Dem Aufsteiger gelang es bislang, sechs Punkte aus vier Spielen zu holen. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg zuletzt bei der Zweitvertretung des TSV Nördlingen möchten die Rinnenthaler nun ihre Tabellenposition stabilisieren. Durch einen Treffer von Manuel Utz in der 58. Spielminute, gelang dem BC dort der zweite Saisonsieg.

Am vergangenen Spieltag kam es beim Heimspiel gegen den VfR Neuburg zu einem wetterbedingten Spielabbruch, die Rinnenthaler lagen zu dieser Zeit 2:0 in Front. Freitagabend um 19:30 Uhr ist der BC Rinnenthal nun zu Gast beim aktuellen Tabellenführer TSV Gersthofen. Die Gastgeber erwischten mit drei Siegen und einem Unentschieden aus vier Spielen sowie einer Tordifferenz von 18:6 einen hervorragenden Saisonstart und gehen als Favorit in die Partie. Dabei sticht der 20-jährige Offensivspieler Fabian Bühler mit elf Saisontoren und weiteren drei Vorlagen besonders heraus.

Rinnenthaler Spielertrainer Manuel Utz fürchtet sich nicht vor Gersthofer Top-Scorer

Spezielle Maßnahmen gegen Fabian Bühler wird es laut dem Rinnenthaler Spielertrainer Manuel Utz nicht geben: “Wir haben uns auf das Spiel vorbereitet und haben zuletzt eine überragende erste Halbzeit gegen Neuburg gespielt.“ Gersthofen sei der absolute Favorit und habe nicht nur Fabian Bühler als guten Spieler: „So etwas wie Manndeckung werden wir auf jeden Fall nicht machen.”

Benedikt Engl steht verletzungs- sowie Markus Baader urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Dominik Graf kehrt in das Mannschafttraining zurück, jedoch ist es noch unklar, ob er am Freitagabend auf dem Feld stehen kann. “Wichtig ist, dass wir unsere 100 Prozent auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, haben wir eine Chance. Sobald wir zehn Prozent weniger geben, haben wir keine Chance. Es wäre schön, wenn wir einen Punkt mitnehmen”, fügt Manuel Utz hinzu.