Zwar steht erst der zweite Spieltag in den Bezirksligen an, dennoch steht der SV Mering bereits etwas unter Druck, schließlich möchte der MSV unbedingt die dritte Pflichtspielniederlage innerhalb einer Woche vermeiden. Große Vorfreude herrscht beim BC Rinnenthal. Der FC Stätzling kann nach dem Auftaktsieg etwas gelassener in sein erstes Heimspiel gehen.

